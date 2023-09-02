سان جرمان يتعاقد أخيرا مع مواني

توصّل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬لضم‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الدولي‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬بصفقة‭ ‬‮«‬قياسية‮»‬‭ ‬للنادي‭ ‬الألماني‭ ‬بلغت‭ ‬95‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬102.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬وكان‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ (‬24‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬فرانكفورت‭ ‬صيف‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬نانت،‭ ‬تغيّب‭ ‬عن‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬للفريق‭ ‬الألماني،‭ ‬رغبة‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭.‬

وفيما‭ ‬تعثرت‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الناديين‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬اغلاق‭ ‬باب‭ ‬الانتقالات،‭ ‬رفع‭ ‬الطرف‭ ‬الباريسي‭ ‬عرضه‭ ‬إلى‭ ‬95‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬فكتب‭ ‬فرانكفورت‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬رسوم‭ ‬انتقال‭ ‬قياسية‭ ‬قدرها‭ ‬95‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬اتخذ‭ ‬القرار‭ ‬بإجماع‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬والمجلس‭ ‬الاشرافي‭ ‬للنادي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لفرانكفورت‭ ‬ماركوس‭ ‬كروشه‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نودّ‭ ‬بقاء‭ ‬راندال‭ ‬معنا‭ ‬لفترة‭ ‬أطول،‭ ‬لكن‭ ‬تطوّرات‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والمعايير‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬تعني‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬لأينتراخت‭ ‬كانت‭ ‬حاسمة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬ألمانيا‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬سرا‭ ‬أن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬قدم‭ ‬لي‭ ‬عرضا‭ ‬قياسيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬يمثل‭ ‬الآن‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬أود‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬وأبلغت‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬أفضل‭ ‬ممرّر‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬23‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬بينها‭ ‬15‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬