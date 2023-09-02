سان جرمان يتعاقد أخيرا مع مواني

سان جرمان يتعاقد أخيرا مع مواني
التاريخ
9/2/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
توصّل باريس سان جرمان بطل فرنسا إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني لخمس سنوات بصفقة «قياسية» للنادي الألماني بلغت 95 مليون يورو (102.5 مليون دولار). وكان كولو مواني (24 عاماً)، المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيّب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة بالانتقال إلى النادي المملوك قطرياً.
وفيما تعثرت المفاوضات بين الناديين في الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الانتقالات، رفع الطرف الباريسي عرضه إلى 95 مليون يورو، فكتب فرانكفورت على موقعه الرسمي: «رسوم انتقال قياسية قدرها 95 مليون يورو. اتخذ القرار بإجماع مجلس الادارة والمجلس الاشرافي للنادي». وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه: «كنا نودّ بقاء راندال معنا لفترة أطول، لكن تطوّرات الساعات الأخيرة والمعايير الاقتصادية المرتبطة بها والتي تعني صفقة قياسية لأينتراخت كانت حاسمة». وكان اللاعب الدولي قال في مقابلة مع قناة «سكاي ألمانيا» الثلاثاء: «ليس سرا أن باريس سان جرمان قدم لي عرضا قياسيا». وأضاف: «الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك». وكان كولو مواني أفضل ممرّر حاسم في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفًا في الدوري.
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