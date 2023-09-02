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5 أيام لحسم مستقبل صلاح

9/2/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يقترب‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قرر‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬ينوي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬تقديمه‭. ‬وقالت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬ليفربول‭ ‬رفض‭ ‬عرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭ ‬البالغة‭ ‬قيمته‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬نحو‭ ‬188‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭). ‬وسبق‭ ‬للفريق‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬أوليا‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬نحو‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭)‬،‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭. ‬وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول،‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬النادي‭ ‬يظل‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬تماما‭.. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬بيع‭ ‬صلاح‮»‬‭.. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬يمكن‭ ‬قوله‭. ‬‮«‬نقلت‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬مستعد‭ ‬لدفع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬نحو‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭) ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬متفائلون‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬سيحاولون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬موافقة‭ ‬‮«‬الريدز‮»‬،‭ ‬سيصبح‭ ‬صلاح‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬متجاوزا‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬بلغت‭ ‬198‭ ‬مليون‭ ‬إسترليني‭. ‬وانتهت‭ ‬فترة‭ ‬الميركاتو‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬بإمكان‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬إجراء‭ ‬تعاقدات‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬7‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭.‬

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