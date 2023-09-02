برشلونة يعزز صفوفه بـ «فيليكس وكانسيلو»

عزز‭ ‬برشلونة،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬صفوفه‭ ‬بضم‭ ‬الدوليين‭ ‬البرتغاليين‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬وجواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬توالياً،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬برشلونة‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬توصلا‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬خيار‭ ‬شراء‭ ‬اللاعب‭ ‬نهائياً‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬وبسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬الخانقة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬وشروط‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬أعرب‭ ‬برشلونة‭ ‬عن‭: ‬امتناننا‭ ‬العلني‭ ‬للاعب‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬ارتداء‭ ‬قميص‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭.‬

وبعدما‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬مقابل‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬عانى‭ ‬فيليكس‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬لفرض‭ ‬نفسه‭ ‬عنصراً‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وأصبح‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬بسبب‭ ‬سعيه‭ ‬مراراً‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬التقديمي‭ ‬القصير‭ ‬للاعب‭ ‬البرتغالي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬حلمه‮»‬‭.‬

ولعب‭ ‬فيليكس‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجاح‭ ‬يذكر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيحاول‭ ‬اطلاق‭ ‬مسيرته‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬برشلونة‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬برشلونة‭ ‬وصول‭ ‬كانسيلو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وأيضاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خيار‭ ‬الشراء‭ ‬نهائياً‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الإعارة‭. ‬وكان‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬بعدما‭ ‬اضطر‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬إلى‭ ‬شغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬كانسيلو‭ ‬‮«‬29‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬يتمتع‭ ‬بمكانته‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬أعاره‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬



