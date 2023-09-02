الأسطورة زاغالو يغادر المستشفى

خرج‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬ماريو‭ ‬زاغالو،‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب،‭ ‬من‭ ‬المستشفى،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعدما‭ ‬رقد‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬بسبب‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭. ‬وقال‭ ‬زاغالو‭ (‬92‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬يظهره‭ ‬عائدا‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬محبتكم‭. ‬لقد‭ ‬عدت‮»‬‭. ‬وعاد‭ ‬ليستخدم‭ ‬جملة‭ ‬عُرِفَ‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إدارته‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬رده‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬منتقديه،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬سيتعين‭ ‬عليكم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحملي‭!‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭. ‬وأدخل‭ ‬زاغالو‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬بارا‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬ريو،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الثاني‭ ‬والتسعين‭. ‬وأمضى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬شبه‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المستشفى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬عدوى‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭. ‬وكان‭ ‬زاغالو‭ ‬كلاعب‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لمنتخب‭ ‬سيليساو،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ ‬عامي‭ ‬1958‭ ‬و1962،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجوم‭ ‬مثل‭ ‬بيليه‭ ‬وغارينشا‭.‬

كان‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭ ‬السابق‭ ‬معروفًا‭ ‬بمميزاته‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمركزه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬دخل‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬بعد‭ ‬الاعتزال‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬مع‭ ‬بيليه،‭ ‬ريفيلينو،‭ ‬جيرزينيو،‭ ‬توستاو‭ ‬وجيرسون‭. ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1998،‭ ‬كان‭ ‬زاغالو‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬لسيليساو‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬المضيفة‭. ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب‭ ‬سوى‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬هما‭ ‬الألماني‭ ‬فرانتس‭ ‬بيكنباور‭ (‬1974‭ ‬و1990‭)‬،‭ ‬والفرنسي‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ (‬1998‭ ‬و2018‭).‬