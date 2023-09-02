Sunday, 03 September 2023 03:06 GMT

26 لاعـبا فــي قائمــة المنتخـب السـعودي

9/2/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الإعدادي‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وتقرر‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬بعثة‭ ‬الأخضر‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانجليزية،‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض‭. ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬26‭ ‬لاعبًا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمعسكر‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬العويس،‭ ‬نواف‭ ‬العقيدي،‭ ‬محمد‭ ‬اليامي،‭ ‬راغد‭ ‬النجار،‭ ‬ياسر‭ ‬الشهراني،‭ ‬عبدالإله‭ ‬العمري،‭ ‬حسان‭ ‬تمبكتي،‭ ‬أحمد‭ ‬شراحيلي،‭ ‬علي‭ ‬البليهي،‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام،‭ ‬أحمد‭ ‬بامسعود،‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬رياض‭ ‬شراحيلي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخيبري،‭ ‬علي‭ ‬هزازي،‭ ‬محمد‭ ‬كنو،‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري،‭ ‬سامي‭ ‬النجعي،‭ ‬سميحان‭ ‬النابت،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬البيشي،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غريب،‭ ‬فهد‭ ‬الرشيدي،‭ ‬فهد‭ ‬المولد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان،‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭. ‬وسيخوض‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭-‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوستاريكا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستكون‭ ‬الودية‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭. ‬وتقام‭ ‬المباراتان‭ ‬الوديتان‭ ‬على‭ ‬‮«‬ملعب‭ ‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬الملعب‭ ‬الخاص‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬عمان،‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬تايلاند‭. ‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث