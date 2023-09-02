26 لاعـبا فــي قائمــة المنتخـب السـعودي

أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الإعدادي‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وتقرر‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬بعثة‭ ‬الأخضر‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانجليزية،‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض‭. ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬26‭ ‬لاعبًا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمعسكر‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬العويس،‭ ‬نواف‭ ‬العقيدي،‭ ‬محمد‭ ‬اليامي،‭ ‬راغد‭ ‬النجار،‭ ‬ياسر‭ ‬الشهراني،‭ ‬عبدالإله‭ ‬العمري،‭ ‬حسان‭ ‬تمبكتي،‭ ‬أحمد‭ ‬شراحيلي،‭ ‬علي‭ ‬البليهي،‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام،‭ ‬أحمد‭ ‬بامسعود،‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬رياض‭ ‬شراحيلي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخيبري،‭ ‬علي‭ ‬هزازي،‭ ‬محمد‭ ‬كنو،‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري،‭ ‬سامي‭ ‬النجعي،‭ ‬سميحان‭ ‬النابت،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬البيشي،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غريب،‭ ‬فهد‭ ‬الرشيدي،‭ ‬فهد‭ ‬المولد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان،‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭. ‬وسيخوض‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭-‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوستاريكا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستكون‭ ‬الودية‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر‭. ‬وتقام‭ ‬المباراتان‭ ‬الوديتان‭ ‬على‭ ‬‮«‬ملعب‭ ‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬الملعب‭ ‬الخاص‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬عمان،‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬تايلاند‭. ‬