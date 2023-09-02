Sunday, 03 September 2023 03:06 GMT

رئيس الوزراء الإسباني يشيد بلاعبات المنتخب

9/2/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬بدرو‭ ‬سانشيس‭ ‬السبت‭ ‬بموقف‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اللواتي‭ ‬أعطَينَ‭ ‬‮«‬درساً‭ ‬للعالم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بإضرابهن‭ ‬كخطوة‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬الذي‭ ‬قبل‭ ‬لاعبة‭ ‬الوسط‭ ‬جينيفر‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإحراز‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سيدني‭. ‬وقال‭ ‬الاشتراكي‭ ‬سانشيس‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬ملقة،‭ ‬مُرَحِباً‭ ‬بقرار‭ ‬اللاعبات‭ ‬الـ23‭ ‬اللواتي‭ ‬أحرزن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لاعباتنا‭ ‬فزن‭ ‬مرتين‭: ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ثم‭ ‬أعطين‭ ‬درساً‭ ‬للعالم،‭ ‬درساً‭ ‬في‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‮»‬‭. ‬ورفضت‭ ‬اللاعبات‭ ‬الـ23‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إذا‭ ‬بقيت‭ ‬القيادة‭ ‬الحالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭. ‬وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬قبل‭ ‬روبياليس‭ ‬اللاعبة‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرة،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬سخطاً‭ ‬دولياً‭ ‬ودفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬بإيقاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬تسعين‭ ‬يوماً‭. ‬ورأى‭ ‬سانشيس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسبانيا‭ ‬بلد‭ ‬نسوي‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬قررن‭ ‬عدم‭ ‬الرضوخ‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬أبداً‭ ‬مجدداً‭. ‬هذا‭ ‬يكفي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الشعار‭ ‬الذي‭ ‬ردد‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬الداعمة‭ ‬لهيرموسو‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬روبياليس‭ ‬المتمسك‭ ‬بمنصبه‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبات‭ ‬صرخن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يكفي‭.. ‬للرجال‭.. ‬لأزواجهن،‭ ‬لمديريهن،‭ ‬لرؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭. ‬هذا‭ ‬يكفي‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬موجة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وقفها،‭ ‬عملاقة‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬تساءل‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬قد‭ ‬أضر‭ ‬بالصورة‭ ‬الخارجية‭ ‬لإسبانيا‮»‬،‭ ‬مجيباً‭ ‬‮«‬كلا‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬هي‭ ‬حقاً‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مثالي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬روبياليس‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬رفض‭ ‬فيه‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يستقيل‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬قبلة‭ ‬صغيرة‭ ‬حصلت‭ ‬بالتراضي‮»‬،‭ ‬منتقداً‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬النسوية‭ ‬الزائفة‮»‬،‭ ‬لجأت‭ ‬اللاعبات‭ ‬الـ23‭ ‬الى‭ ‬الاضراب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬هناك‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭.‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث