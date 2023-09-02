رئيس الوزراء الإسباني يشيد بلاعبات المنتخب

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬بدرو‭ ‬سانشيس‭ ‬السبت‭ ‬بموقف‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اللواتي‭ ‬أعطَينَ‭ ‬‮«‬درساً‭ ‬للعالم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بإضرابهن‭ ‬كخطوة‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬الذي‭ ‬قبل‭ ‬لاعبة‭ ‬الوسط‭ ‬جينيفر‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإحراز‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سيدني‭. ‬وقال‭ ‬الاشتراكي‭ ‬سانشيس‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬ملقة،‭ ‬مُرَحِباً‭ ‬بقرار‭ ‬اللاعبات‭ ‬الـ23‭ ‬اللواتي‭ ‬أحرزن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لاعباتنا‭ ‬فزن‭ ‬مرتين‭: ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ثم‭ ‬أعطين‭ ‬درساً‭ ‬للعالم،‭ ‬درساً‭ ‬في‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‮»‬‭. ‬ورفضت‭ ‬اللاعبات‭ ‬الـ23‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إذا‭ ‬بقيت‭ ‬القيادة‭ ‬الحالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭. ‬وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬قبل‭ ‬روبياليس‭ ‬اللاعبة‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرة،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬سخطاً‭ ‬دولياً‭ ‬ودفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬بإيقاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬تسعين‭ ‬يوماً‭. ‬ورأى‭ ‬سانشيس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسبانيا‭ ‬بلد‭ ‬نسوي‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬قررن‭ ‬عدم‭ ‬الرضوخ‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬أبداً‭ ‬مجدداً‭. ‬هذا‭ ‬يكفي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الشعار‭ ‬الذي‭ ‬ردد‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬الداعمة‭ ‬لهيرموسو‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬روبياليس‭ ‬المتمسك‭ ‬بمنصبه‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبات‭ ‬صرخن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يكفي‭.. ‬للرجال‭.. ‬لأزواجهن،‭ ‬لمديريهن،‭ ‬لرؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭. ‬هذا‭ ‬يكفي‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬موجة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وقفها،‭ ‬عملاقة‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬تساءل‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬قد‭ ‬أضر‭ ‬بالصورة‭ ‬الخارجية‭ ‬لإسبانيا‮»‬،‭ ‬مجيباً‭ ‬‮«‬كلا‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬هي‭ ‬حقاً‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مثالي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬روبياليس‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬رفض‭ ‬فيه‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يستقيل‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬قبلة‭ ‬صغيرة‭ ‬حصلت‭ ‬بالتراضي‮»‬،‭ ‬منتقداً‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬النسوية‭ ‬الزائفة‮»‬،‭ ‬لجأت‭ ‬اللاعبات‭ ‬الـ23‭ ‬الى‭ ‬الاضراب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬هناك‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭.‬