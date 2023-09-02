إنجازات البحرين بعالمية برلين 2023

إنجازات البحرين بعالمية برلين 2023
التاريخ
9/2/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشهد القاهرة وعلى مدى 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين 4 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر
أعمال اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يترأسه المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي. ويحضر الاجتماع جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية، د. عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية. كذلك يحضر الاجتماع حصه الزرعوني
مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير إعداد القادة من اللاعبين، مروة رمضان
مدير برنامج المدارس، نادين أبو جبل مدير وسائل التواصل الاجتماعي وسلمى فهمى، وكل من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله، وتشهد الاجتماعات حضور أحمد القرقاوي - المركز العالمي للأولمبياد الخاص - مدير الاتصالات والتوعية والشراكة كضيف شرف.
وتعد الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو 2023 والتي شهدت مشاركة 190 دولة مثلها 7000 لاعب ولاعبة، من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها، واستعراض كافة التقارير المتعلقة بها، وما حققته من نتائج، وكذلك استعدادات دول المنطقة للمشاركة في الالعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها إيطاليا في تورينو في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025. وتشهد مشاركة 2500
لاعب و625 مدربًا و3000 متطوع وآلاف الأشخاص بما في ذلك الطاقم والعاملين الطبيين وأفراد الأسرة ووسائل الإعلام والضيوف والمندوبين وأكثر من 300000 متفرج.
كما تشهد طاولة الاجتماعات على مدى أيامها الـ3، مناقشة التحديات التي تواجه حركة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، وانطلاق برامجها لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة. وسيتم استعراض ما تم إنجازه من خطة عمل 2023، كما سيتم خلال الاجتماعات وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2024 واستكمال الخطة الاستراتيجية الخمسية للأولمبياد الخاص 2021-2025.
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