إنجازات البحرين بعالمية برلين 2023

تشهد‭ ‬القاهرة‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬6‭ ‬سبتمبر

أعمال‭ ‬اجتماعات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬والذي‭ ‬يترأسه‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭. ‬ويحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محي‭ ‬الدين،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب،‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات،‭ ‬ونيبال‭ ‬فتوني‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المبادرات،‭ ‬ومها‭ ‬يعقوب‭ ‬مدير‭ ‬الموازنة‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬رغدة‭ ‬مصطفى‭ ‬مدير‭ ‬المنح‭ ‬والاعتماد‭ ‬القانوني،‭ ‬ونهلة‭ ‬شاكر‭ ‬المدير‭ ‬الإداري،‭ ‬وليلة‭ ‬الشناوي‭ ‬مدير‭ ‬البرامج‭ ‬الصحية‭. ‬كذلك‭ ‬يحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬حصه‭ ‬الزرعوني‮

‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتطوير‭ ‬الشراكة،‭ ‬ونهى‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬مدير‭ ‬إعداد‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مروة‭ ‬رمضان

مدير‭ ‬برنامج‭ ‬المدارس،‭ ‬نادين‭ ‬أبو‭ ‬جبل‭ ‬مدير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وسلمى‭ ‬فهمى،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الاستقبال‭ ‬اللاعبين‭ ‬دينا‭ ‬جلال،‭ ‬ومحمد‭ ‬جاب‭ ‬الله،‭ ‬وتشهد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬حضور‭ ‬أحمد‭ ‬القرقاوي‭ - ‬المركز‭ ‬العالمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ - ‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتوعية‭ ‬والشراكة‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭.‬

وتعد‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬190‭ ‬دولة‭ ‬مثلها‭ ‬7000‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة،‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتها،‭ ‬واستعراض‭ ‬كافة‭ ‬التقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نتائج،‭ ‬وكذلك‭ ‬استعدادات‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الشتوية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬وتشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬2500‭

‬لاعب‭ ‬و625‭ ‬مدربًا‭ ‬و3000‭ ‬متطوع‭ ‬وآلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطاقم‭ ‬والعاملين‭ ‬الطبيين‭ ‬وأفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والضيوف‭ ‬والمندوبين‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬300000‭ ‬متفرج‭.‬

كما‭ ‬تشهد‭ ‬طاولة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أيامها‭ ‬الـ3،‭ ‬مناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬حركة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وانطلاق‭ ‬برامجها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭. ‬وسيتم‭ ‬استعراض‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬2024‭ ‬واستكمال‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخمسية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬2021‭-‬2025‭.‬



