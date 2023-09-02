عاشوري: انطلاق طائرة الرجال 23 أكتوبر





أوضح‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬المسابقات‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سينطلق‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭. ‬وأفاد‭ ‬عاشوري‭ ‬بأنهم‭ ‬حاولوا‭ ‬تقديم‭ ‬الانطلاقة‭ ‬لجعلها‭ ‬خلال‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬والتي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬جديد‭ ‬المسابقة‭ ‬قال‭ ‬عاشوري‭: ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬جديد‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافساتها‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬فريقا،‭ ‬قسموا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬إذ‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أندية‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬المحرق،‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬البسيتين،‭ ‬وعالي،‭ ‬المعامير،‭ ‬الدير،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أندية‭ ‬النجمة،‭ ‬الأهلي،‭ ‬النصر،‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬التضامن،‭ ‬الشباب،‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المسابقات‭ ‬أنهم‭ ‬سيرسلون‭ ‬جدول‭ ‬مسابقة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬المعنية‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الانطلاقة‭.‬











