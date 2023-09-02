عاشوري: انطلاق طائرة الرجال 23 أكتوبر

عاشوري: انطلاق طائرة الرجال 23 أكتوبر
التاريخ
9/2/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوضح عبدالرضا عاشوري رئيس المسابقات باتحاد الكرة الطائرة بأن منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة سينطلق يوم 23 أكتوبر القادم. وأفاد عاشوري بأنهم حاولوا تقديم الانطلاقة لجعلها خلال منتصف الشهر غير أن دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين والتي سيشارك فيها منتخب الرجال حالت دون ذلك بحسب تعبيره.
وردا على سؤالنا بشأن جديد المسابقة قال عاشوري: ليس هناك أي جديد فيما يتعلق بنظام المسابقة التي سيشارك في منافساتها أربعة عشر فريقا، قسموا إلى مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى أندية دار كليب، المحرق، النبيه صالح، البسيتين، وعالي، المعامير، الدير، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية النجمة، الأهلي، النصر، بني جمرة، التضامن، الشباب، واتحاد الريف.
وقال رئيس المسابقات أنهم سيرسلون جدول مسابقة منافسات دوري عيسى بن راشد إلى الأندية المعنية قبل أسبوعين من الانطلاقة.
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