جهود مكثفة لاستضافة «عمومية» لجنة البارالمبية الدولية

بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬باشرت‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬استعداداتها‭ ‬المكثفة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬المهم،‭ ‬والذي‭ ‬يضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

وكشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬أن‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬ستتولى‭ ‬الترتيب‭ ‬لاستضافة‭ ‬اللجنة‭ ‬العمومية‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يرافقه‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬والذي‭ ‬يُقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬حضوريًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬البارالمبية‭ ‬العالمية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬واللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذه‭ ‬الاستضافة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬اللازمة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والرعاية‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭. ‬ويباشر‭ ‬العمل‭ ‬حالياً‭ ‬12‭ ‬لجنة‭ ‬مختصة،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬ومتواصل‭ ‬لترتيب‭ ‬وتسهيل‭ ‬قدوم‭ ‬الوفود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬واستقبال‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بينما‭ ‬تعمل‭ ‬لجنة‭ ‬أرض‭ ‬الموقع‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والرعاية‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬اللوجستيات‭.. ‬فيما‭ ‬تتنوع‭ ‬مهام‭ ‬بقية‭ ‬اللجان‭ ‬بإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬السكن‭ ‬والحجوزات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬الحدث‭ ‬إعلامياً‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬وسياسات‭ ‬مهمة‭ ‬ومصيرية‭ ‬تهم‭ ‬مستقبل‭ ‬الحركة‭ ‬البارالمبية‭ ‬عالمياً‭. ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬سيستضيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مشاركًا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلو‭ ‬اللجان‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬واتحادات‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬الهيئة‭ ‬العالمية‭ ‬للحركة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬حيث‭ ‬تنسق‭ ‬تنظيم‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬والشتوية،‭ ‬وتعمل‭ ‬بصفتها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لست‭ ‬رياضات‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬وتنسق‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المسابقات،‭ ‬وتتمثل‭ ‬رؤية‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬الرياضي‭ ‬وبث‭ ‬الإلهام‭ ‬والحماس‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬