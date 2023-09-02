جهود مكثفة لاستضافة «عمومية» لجنة البارالمبية الدولية
التاريخ
9/2/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعد الإعلان الرسمي عن فوز مملكة البحرين باستضافة الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية لعام 2023، باشرت اللجان المنظمة في البحرين استعداداتها المكثفة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية لضمان نجاح هذا الحدث العالمي المهم، والذي يضع مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، ناهيك عن دعم ذوي العزيمة في هذا الجانب.
وكشفت اللجنة البارالمبية أن اللجان المنظمة ستتولى الترتيب لاستضافة اللجنة العمومية العامة، بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الذي يرافقه حفل التكريم العالمي للاعبين ذوي العزيمة والذي يُقام للمرة الأولى حضوريًا في مملكة البحرين، ما يجعل من استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث محطة بارزة في الحركة البارالمبية العالمية.
هذا وقد بدأ تشكيل فرق العمل واللجان المنظمة لهذه الاستضافة، حيث تم تصميم الاستراتيجيات والخطط اللازمة، بما يسهم في توفير أفضل سبل الراحة والرعاية للوفود المشاركة، وخصوصاً مع استضافة أعداد من المشاركين من ذوي العزيمة. ويباشر العمل حالياً 12 لجنة مختصة، إذ تعمل لجنة الإشراف على الموقع بشكل دؤوب ومتواصل لترتيب وتسهيل قدوم الوفود إلى المملكة، واستقبال كبار الشخصيات وتلبية احتياجاتهم بينما تعمل لجنة أرض الموقع لاستقبال الوفود وتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية للوفود المشاركة بالإضافة إلى تنظيم اللوجستيات.. فيما تتنوع مهام بقية اللجان بإدارة العمليات في الموقع من إدارة السكن والحجوزات والعمل على تغطية الحدث إعلامياً. ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن قرارات وسياسات مهمة ومصيرية تهم مستقبل الحركة البارالمبية عالمياً. وخصوصاً أن الحدث سيستضيف أكثر من 450 مشاركًا من أكثر من 150 دولة بما في ذلك رؤساء وممثلو اللجان البارالمبية الوطنية واتحادات الألعاب الرياضية.
الجدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية الدولية هي الهيئة العالمية للحركة البارالمبية، حيث تنسق تنظيم الألعاب البارالمبية الصيفية والشتوية، وتعمل بصفتها الاتحاد الدولي لست رياضات تشرف عليها وتنسق بطولات العالم وغيرها من المسابقات، وتتمثل رؤية اللجنة البارالمبية الدولية في تمكين الرياضيين من ذوي العزيمة من تحقيق التميز الرياضي وبث الإلهام والحماس في العالم.
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