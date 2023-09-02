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عاشوري يكرم الرئيس التنفيذي للمهرجان الرياضي الدولي للجامعات

9/2/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬اختتام‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬للجامعات‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يكاترينبورج‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬السيد‭ ‬ألكسندر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمهرجان،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬الوفود‭ ‬البحرينية‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المراسم‭ ‬الختامية‭ ‬ذروة‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬16‭-‬31‭ ‬أغسطس‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬السيد‭ ‬ألكسندر‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجان‭ ‬وضمان‭ ‬تسلسل‭ ‬الفعاليات‭ ‬بسلاسة‭. ‬وفي‭ ‬لحظة‭ ‬تقديرية،‭ ‬قدم‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري‭ ‬للسيد‭ ‬ألكسندر‭ ‬درعًا‭ ‬تقديرية‭ ‬بتوقيعه‭ ‬المميز،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬المهرجان‭.‬

حضر‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬البارزة‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬المهرجان،‭ ‬حيث‭ ‬أشادوا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬وتمنوا‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتضامن‭ ‬الثقافي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تحققت‭ ‬انجازات‭ ‬مذهلة‭ ‬بفوزها‭ ‬بذهبيتين‭ ‬وثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭. ‬وهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬التفاني‭ ‬والاجتهاد‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬الرياضيون‭ ‬والفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كإحدى‭ ‬القوى‭ ‬الرياضية‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

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