عاشوري يكرم الرئيس التنفيذي للمهرجان الرياضي الدولي للجامعات
التاريخ
9/2/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في اختتام المهرجان الرياضي الدولي للجامعات الذي أُقيم في مدينة يكاترينبورج تم تكريم السيد ألكسندر الرئيس التنفيذي للمهرجان، من قبل محمد عاشوري رئيس الوفود البحرينية عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات. وتمثل هذه المراسم الختامية ذروة نجاح المهرجان الرياضي الذي امتد خلال الفترة 16-31 أغسطس.
ومن الجدير بالذكر أن السيد ألكسندر كان له دور بارز في تنظيم المهرجان وضمان تسلسل الفعاليات بسلاسة. وفي لحظة تقديرية، قدم محمد عاشوري للسيد ألكسندر درعًا تقديرية بتوقيعه المميز، وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها في إنجاح المهرجان.
حضر هذا الحفل الختامي العديد من الشخصيات الرياضية البارزة والمشاركين في المهرجان، حيث أشادوا بالإنجازات التي حققتها الفرق المشاركة وتمنوا مزيدًا من التفوق والنجاح في المستقبل. وتمثل هذه المناسبة فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات والمدارس وتعزيز الروح الرياضية والتضامن الثقافي.
يذكر أن مملكة البحرين تألقت في هذا المهرجان الرياضي الدولي، حيث تحققت انجازات مذهلة بفوزها بذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية. وهذه الإنجازات تعكس التفاني والاجتهاد الذي يبذله الرياضيون والفرق البحرينية في مختلف الألعاب الرياضية، وتعزز مكانة المملكة كإحدى القوى الرياضية البارزة على المستوى الدولي.
MENAFN02092023000055011008ID1106998895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.