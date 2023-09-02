ختام ورشة عمل مراقبي المباريات لموسم 2023-2024
التاريخ
9/2/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم الاتحاد البحريني لكرة القدم ورشة عمل مراقبي المباريات للموسم الرياضي 2023-2024، والتي أقيمت بمقره خلال الفترة 29 - 31 أغسطس 2023. حاضر في ورشة العمل المراقب الآسيوي فهد البراك من دولة الكويت، وألقى رئيس قسم المسابقات والتسجيل بالاتحاد البحريني لكرة القدم محمد حسين كلمة خلال حفل ختام الورشة، نقل فيها تحيات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم والإدارة التنفيذية بالاتحاد عبر الأمانة العامة للمحاضر والمشاركين، متمنيًا أن يكون المشاركون قد حققوا الاستفادة الكاملة من الورشة التي قدمها المراقب الآسيوي فهد البراك من دولة الكويت، باعتباره كفاءة آسيوية لها العديد من المشاركات الخارجية والتجارب المهمة على مختلف الأصعدة، شاكرًا البراك على مجهوده الكبير.
واشتملت الورشة على محاضرات مكثفة في الجانب النظري، وكان من أبرز محاورها: مهمات وأدوار المراقب، مهمات وأدوار المنسقين، تجهيزات الملعب وفحصه، بالإضافة إلى تدريبات عملية في استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وشارك في ورشة العمل 21 دارسًا: وليد عصام، محمد الظاعن، سعيد الإسكافي، طلال مسامح، محمد إدريس، وليد النعيمي، أحمد إبراهيم، محمد الحجيري، حمد المطاع، عمار دشتي، صلاح بوعلاي، خليل خالد، سلمان الدخيل، عبدالله عبدالرزاق، محمد عبدالرزاق، محمد العجمي، وليد العجمي، عبدالله عبدالرحمن، محمود حبيب وخديجة موسى.
MENAFN02092023000055011008ID1106998894
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.