ختام ورشة عمل مراقبي المباريات لموسم 2023-2024

اختتم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬مراقبي‭ ‬المباريات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمقره‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬29‭ - ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭. ‬حاضر‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المراقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬فهد‭ ‬البراك‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وألقى‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المسابقات‭ ‬والتسجيل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الورشة،‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمحاضر‭ ‬والمشاركين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشاركون‭ ‬قد‭ ‬حققوا‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المراقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬فهد‭ ‬البراك‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬باعتباره‭ ‬كفاءة‭ ‬آسيوية‭ ‬لها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارب‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬شاكرًا‭ ‬البراك‭ ‬على‭ ‬مجهوده‭ ‬الكبير‭.‬

واشتملت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬النظري،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬محاورها‭: ‬مهمات‭ ‬وأدوار‭ ‬المراقب،‭ ‬مهمات‭ ‬وأدوار‭ ‬المنسقين،‭ ‬تجهيزات‭ ‬الملعب‭ ‬وفحصه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬21‭ ‬دارسًا‭: ‬وليد‭ ‬عصام،‭ ‬محمد‭ ‬الظاعن،‭ ‬سعيد‭ ‬الإسكافي،‭ ‬طلال‭ ‬مسامح،‭ ‬محمد‭ ‬إدريس،‭ ‬وليد‭ ‬النعيمي،‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬محمد‭ ‬الحجيري،‭ ‬حمد‭ ‬المطاع،‭ ‬عمار‭ ‬دشتي،‭ ‬صلاح‭ ‬بوعلاي،‭ ‬خليل‭ ‬خالد،‭ ‬سلمان‭ ‬الدخيل،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرزاق،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرزاق،‭ ‬محمد‭ ‬العجمي،‭ ‬وليد‭ ‬العجمي،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬محمود‭ ‬حبيب‭ ‬وخديجة‭ ‬موسى‭.‬



