تم‭ ‬تدشين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬العالم‭ ‬القادم‭ ‬‮«‬ Next ‭ ‬ World ‮»‬‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬شعاره‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبحضور‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬الكوهجي‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فالح‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وعبدالله‭ ‬مساعد‭ ‬العلي‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وماجد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الصلتي‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب،‭ ‬منها‭ ‬الدعم‭ ‬المشترك‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬التزاماً‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬المباركة‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬الإيجابي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬دائماً‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مع‭ ‬أشقائه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬عبر‭ ‬تبوء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقعد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬التأسيس‭.‬

وخلال‭ ‬حديثه‭ ‬أشاد‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالمستويات‭ ‬المبهرة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬رأسهما‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬والرياضة‭ ‬وكل‭ ‬الداعمين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬البذل‭ ‬نحو‭ ‬تشريف‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭.‬



