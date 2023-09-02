تدشين الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية.. والكوهجي نائبا للرئيس
التاريخ
9/2/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تم تدشين الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية يوم الخميس الماضي من خلال منتدى العالم القادم « Next World » المقام في مدينة الرياض والكشف عن شعاره بحضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود ممثلاً عن المملكة العربية السعودية، وبحضور نائب الرئيس حسين علي الكوهجي ممثلاً عن مملكة البحرين، وعضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ عبدالله بن فالح آل ثاني ممثلاً عن دولة قطر وعبدالله مساعد العلي ممثلاً عن دولة الكويت وماجد بن عبدالله الصلتي ممثلاً عن سلطنة عمان.
وتم خلال تدشين الاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية تأكيد أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة الجوانب، منها الدعم المشترك للرياضات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، من أجل إبراز المواهب الشبابية التي تحظى بها دول الخليج في هذه الرياضة، ويأتي هذا العمل المشترك التزاماً بالتوجيهات الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الاستمرار في مسيرة البناء المباركة والدفع نحو العمل الإيجابي.
وبهذه المناسبة أكد عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الالكترونية نائب رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية حسين الكوهجي مواصلة السعي للعمل ضمن أطر العمل الخليجية التي هي دائماً محط اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مع أشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأضاف أن الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية يحقق المزيد من النجاحات عبر تبوء مملكة البحرين مقعد نائب الرئيس في التأسيس.
وخلال حديثه أشاد الكوهجي بالمستويات المبهرة التي وصلت إليها الرياضة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة المعظم، كما أشاد الكوهجي بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية على رأسهما سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الدعم الذي يحظى به الاتحاد والرياضة وكل الداعمين، مؤكداً حرصه على البذل نحو تشريف اسم مملكة البحرين في كافة المحافل.
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