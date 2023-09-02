سيدات كرة الصالات يغادرن إلى تايلند

سيدات كرة الصالات يغادرن إلى تايلند
التاريخ
9/2/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر منتخب السيدات لكرة الصالات إلى العاصمة التايلاندية – بانكوك؛ للمشاركة في بطولة NSDF للسيدات لكرة الصالات، والتي ستقام خلال الفترة 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.
وتضم قائمة منتخبنا مدرب المنتخب البرازيلي لينو، مدرب اللياقة البدنية محمد الشرقاوي، الإداري خالد تريكي، اختصاصية العلاج الطبيعي سلسبيلا.
واختار المدرب لينو قائمة مكونة من 14 لاعبة هن: ياسمين فايز، منار إبراهيم، الشيخة العنود آل خليفة، حصة العيسى، روز فايز، أميرة بدر، فاطمة حمد، دلال عبدالله، زهرة نزار، خلود صالح، ليليا جاويد، مريم عبدالله، إيمان رمضان وروان العلي.
وبحسب قرعة البطولة تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، فقد وقع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند وأستراليا. وتضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان والصين وأندونيسيا.
وسيلعب منتخبنا لقاءه الأول أمام أستراليا يوم 4 سبتمبر، ثم يلتقي مع تايلاند يوم 5 سبتمبر. وينص نظام المجموعة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني للمربع الذهبي.
MENAFN02092023000055011008ID1106998892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.