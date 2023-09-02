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سيدات كرة الصالات يغادرن إلى تايلند

9/2/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غادر‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬ ‭ ‬بانكوك؛‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ NSDF ‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬3‭ ‬وحتى‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لينو،‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬محمد‭ ‬الشرقاوي،‭ ‬الإداري‭ ‬خالد‭ ‬تريكي،‭ ‬اختصاصية‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬سلسبيلا‭.‬

واختار‭ ‬المدرب‭ ‬لينو‭ ‬قائمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬لاعبة‭ ‬هن‭: ‬ياسمين‭ ‬فايز،‭ ‬منار‭ ‬إبراهيم،‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حصة‭ ‬العيسى،‭ ‬روز‭ ‬فايز،‭ ‬أميرة‭ ‬بدر،‭ ‬فاطمة‭ ‬حمد،‭ ‬دلال‭ ‬عبدالله،‭ ‬زهرة‭ ‬نزار،‭ ‬خلود‭ ‬صالح،‭ ‬ليليا‭ ‬جاويد،‭ ‬مريم‭ ‬عبدالله،‭ ‬إيمان‭ ‬رمضان‭ ‬وروان‭ ‬العلي‭.‬

وبحسب‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬فقد‭ ‬وقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تايلاند‭ ‬وأستراليا‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬والصين‭ ‬وأندونيسيا‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬لقاءه‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ثم‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬تايلاند‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭. ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي‭.‬

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