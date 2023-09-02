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بقائمة تضم 18 لاعبامنتخب اليد يتوجه إلى المجر استعداداً للآسياد

9/2/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يتوجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مساء‭ ‬‮«‬اليوم‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬المجر‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬التحضيرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬مدينة
هانغتشو
الصينية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وسيقيم‭ ‬المنتخب‭ ‬معسكراً‭ ‬تدريبياً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬يخوض‭ ‬خلاله‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬البحرين‭ ‬مجدداً،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬السفر‭ ‬الى
هانغتشو
لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويضم‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات،‭ ‬أحمد‭ ‬الناجم‭ ‬إداري‭ ‬المنتخب،‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬أرون،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬أحمد‭ ‬منصور،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬محللا‭ ‬فنيا،‭ ‬ميثم‭ ‬مشيمع‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وعماد‭ ‬فاضل‭ ‬مدلكا‭.‬

واختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬لمعسكر‭ ‬المجر،‭ ‬وهم‭: ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬فضل،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬قاسم‭ ‬جعفر‭ ‬قمبر،‭ ‬حسن‭ ‬جعفر‭ ‬مدن،‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬ربيع،‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالله‭ ‬سعد،‭ ‬مجتبى‭ ‬ياسين‭ ‬الزيمور،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى،‭ ‬عادل‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬منتظر‭ ‬إبراهيم‭ ‬سلمان،‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬السماهيجي،‭ ‬وأحمد‭ ‬رضا‭ ‬كاظم‭. ‬

وتعذر‭ ‬التحاق‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬وستنضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬المجر‭.‬

ويقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب،‭ ‬وتضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬منتخبي‭ ‬كازاخستان‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬منتخبان‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬وفقاً‭ ‬للائحة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

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