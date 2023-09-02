«سموم» يواصل إنجازاته بالفوز بسباق ناصر بن حمد للتجديف الشعبي
التاريخ
9/2/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع – لجنة الموروث: توج علي بن محمد آل فاضل المري نائب رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي الفرق الفائزة بسباق قوارب التجديف الشعبي بكأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة.
وكانت نتيجة السباق مطابقة تماما للسباق الأول على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وكرر فريق «سموم» بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط فوزه للمرة الثانية على التوالي بعد أن حقق المركز الأول في السباق الذي أقيم يوم الجمعة.
وجاء فريق «إعصار» بقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي في المركز الثاني، فيما حل فريق «العديد» بقيادة النوخذة جمعة حمد الحسن في المركز الثالث.
وأقيم السباق الذي امتد مسافة 3000 متر انطلاقا من المنطقة القريبة من متنزه خليفة بن سلمان وصولا إلى المنطقة المحاذية لمتحف البحرين الوطني حيث اتسم بإثارة أكبر بعد أن تقلصت الفوارق الزمنية بين الفرق المشاركة البالغ عددها 12 فريقا تمكنوا جميعهم من إنهاء السباق.
وحضر السباق عدد من الجماهير ومحبي رياضات الموروث البحري.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري إحدى أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا مهما في صيد اللؤلؤ.
وتستمر منافسات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يوم الجمعة المقبل بإقامة مسابقة جديدة كليا تعرف باسم «غيص الموروث» لاستخراج المحار من منطقة هير شتية البحرية.
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