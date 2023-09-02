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«سموم» يواصل إنجازاته بالفوز بسباق ناصر بن حمد للتجديف الشعبي

9/2/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ ‭ ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬توج‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬فاضل‭ ‬المري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬بسباق‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬بكأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭.‬

وكانت‭ ‬نتيجة‭ ‬السباق‭ ‬مطابقة‭ ‬تماما‭ ‬للسباق‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وكرر‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سموم‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬البوسميط‭ ‬فوزه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وجاء‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إعصار‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الحدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬العديد‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬جمعة‭ ‬حمد‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وأقيم‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬مسافة‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬متنزه‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاذية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬اتسم‭ ‬بإثارة‭ ‬أكبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقلصت‭ ‬الفوارق‭ ‬الزمنية‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬تمكنوا‭ ‬جميعهم‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭.‬

وحضر‭ ‬السباق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬بإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬كليا‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬لاستخراج‭ ‬المحار‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬هير‭ ‬شتية‭ ‬البحرية‭.‬

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