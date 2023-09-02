هالاند يقود سيتي إلى الفوز الرابع تواليا واستعادة الصدارة

قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬واستعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬هاتريك‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬5‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬هالاند‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬58‭ ‬و70‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و90‭+‬5،‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬للارجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬افتتح‭ ‬منها‭ ‬التسجيل‭ (‬31‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬ناثان‭ ‬أكي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ (‬45+4‭) ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬الأميركي‭ ‬تيم‭ ‬ريم‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للضيوف‭ (‬33‭).‬

وانفرد‭ ‬هالاند‭ ‬بصدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬ورفع‭ ‬غلته‭ ‬الى‭ ‬42‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬سيتي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني،‭ ‬وبات‭ ‬أسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬في‭ ‬البريمرليغ‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬لسيتي‭ ‬فعزز‭ ‬رصيده‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬مستعيدا‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬فولهام‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وخاض‭ ‬سيتي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬ظهره،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬نجمه‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

وانتظر‭ ‬سيتي‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬الكرواتي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاتشيتش‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬الى‭ ‬العملاق‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬المتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬برعونة‭ ‬زاحفة‭ ‬تابعها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬بيمناه‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬بيرند‭ ‬ليو‭.‬

ولم‭ ‬تدم‭ ‬فرحة‭ ‬سيتي‭ ‬سوى‭ ‬دقيقتين‭ ‬حيث‭ ‬أدرك‭ ‬فولهام‭ ‬التعادل‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬تابعها‭ ‬المكسيكي‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس‭ ‬بتسديدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بركبة‭ ‬زميله‭ ‬الجامايكي‭ ‬بوبي‭ ‬دي‭ ‬كوردوفا‭-‬ريد‭ ‬فأبعدها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬المدافع‭ ‬الأميركي‭ ‬تيم‭ ‬ريم‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬33‭).‬

وواصل‭ ‬سيتي‭ ‬ضغطه‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬بواسطة‭ ‬مدافعه‭ ‬الهولندي‭ ‬ناثان‭ ‬أكي‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ (‬45+5‭).‬

ووجه‭ ‬هالاند‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬للفريق‭ ‬اللندني‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مستغلا‭ ‬خطأ‭ ‬للمدافع‭ ‬ريم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬لألفاريس‭ ‬الى‭ ‬العملاق‭ ‬النروجي‭ ‬فتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬زاحفة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬58‭)‬،‭ ‬وحصل‭ ‬ألفاريس‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬هالاند‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬لينو‭ (‬70‭).‬

واختتم‭ ‬هالاند‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثالث‭ ‬والخامس‭ ‬لفريقه‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬بيسراه‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬الاسباني‭ ‬سيرخيو‭ ‬غوميس‭ (‬90+5‭).‬

‭- ‬هاتريك‭ ‬لسون‭ ‬أيضا‭ -‬وواصل‭ ‬توتنهام‭ ‬انطلاقته‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وفجر‭ ‬جام‭ ‬غضبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بيرلني‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬المخيب‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جاره‭ ‬فولهام،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬2‭ ‬بينها‭ ‬هاتريك‭ ‬لقائده‭ ‬الجديد‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬لتوتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الاسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬بيرنلي‭ ‬بالخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬وبقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

وكان‭ ‬بيرنلي‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬لايل‭ ‬فوستر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬لكن‭ ‬سون،‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭ ‬لتوتنهام‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬النجم‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭ ‬بتسديدة‭ ‬ساقطة‭ ‬خادعة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬16‭).‬

ومنح‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬التقدم‭ ‬لتوتنهام‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬54‭).‬

وختم‭ ‬سون‭ ‬المهرجان‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬63‭ ‬و66،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬جوش‭ ‬براونيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لبيرنلي‭ (‬90+4‭)‬،‭ ‬ومني‭ ‬تشلسي‭ ‬بخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬0‭-‬1‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭.‬

وسجل‭ ‬السويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬48،‭ ‬نقطة‭ ‬اولى‭ ‬لإيفرتون‭ ‬وشيفيلد‭ -‬حصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيفرتون‭ ‬ومضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وبدا‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لهزيمته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬لولا‭ ‬الهولندي‭ ‬أرناوت‭ ‬دانيوما‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬شهد‭ ‬شوطه‭ ‬الأول‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

وكان‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬كامرون‭ ‬أرتشر‭ ‬نجم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬لشيفيلد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬33‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬الفرنسي‭ ‬عبدولاي‭ ‬دوكوريه‭ ‬التسجيل‭ ‬لإيفرتون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14،‭ ‬مانحاً‭ ‬فريقه‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للموسم‭ ‬بعد‭ ‬316‭ ‬دقيقة‭ ‬و46‭ ‬محاولة‭ ‬فاشلة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭.‬

وعاد‭ ‬أرتشر‭ ‬ليساهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬شيفيلد‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬خلف‭ ‬الكرة‭ ‬التي‭ ‬حولها‭ ‬الحارس‭ ‬جوردان‭ ‬بيكفورد‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬عن‭ ‬طريقه‭ ‬الخطأ‭ (‬3+45‭) ‬إثر‭ ‬تسديدة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬للاعب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬السابق‭.‬

وبهذا‭ ‬التعادل،‭ ‬اكتفى‭ ‬إيفرتون‭ ‬بفوزين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ23‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خارج‭ ‬الديار،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيدخل‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬معمعة‭ ‬الصراع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬الهبوط‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬تشامبيونشيب”،‭ ‬وتعادل‭ ‬برنتفورد‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬للدنماركي‭ ‬ماتياس‭ ‬ينسن‭ (‬7‭) ‬والكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬90+3‭) ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬لدومينيك‭ ‬سولانكي‭ (‬30‭) ‬والويلزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بروكس‭ (‬77‭).‬