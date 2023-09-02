Sunday, 03 September 2023 03:05 GMT

هالاند يقود سيتي إلى الفوز الرابع تواليا واستعادة الصدارة

9/2/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬واستعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬هاتريك‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬5‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬هالاند‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬58‭ ‬و70‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و90‭+‬5،‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬للارجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬افتتح‭ ‬منها‭ ‬التسجيل‭ (‬31‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬ناثان‭ ‬أكي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ (‬45+4‭) ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬الأميركي‭ ‬تيم‭ ‬ريم‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للضيوف‭ (‬33‭).‬

وانفرد‭ ‬هالاند‭ ‬بصدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬ورفع‭ ‬غلته‭ ‬الى‭ ‬42‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬سيتي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني،‭ ‬وبات‭ ‬أسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬في‭ ‬البريمرليغ‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬لسيتي‭ ‬فعزز‭ ‬رصيده‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬مستعيدا‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬فولهام‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وخاض‭ ‬سيتي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬ظهره،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬نجمه‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

وانتظر‭ ‬سيتي‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬الكرواتي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاتشيتش‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬الى‭ ‬العملاق‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬المتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬برعونة‭ ‬زاحفة‭ ‬تابعها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬بيمناه‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬بيرند‭ ‬ليو‭.‬

ولم‭ ‬تدم‭ ‬فرحة‭ ‬سيتي‭ ‬سوى‭ ‬دقيقتين‭ ‬حيث‭ ‬أدرك‭ ‬فولهام‭ ‬التعادل‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬تابعها‭ ‬المكسيكي‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس‭ ‬بتسديدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بركبة‭ ‬زميله‭ ‬الجامايكي‭ ‬بوبي‭ ‬دي‭ ‬كوردوفا‭-‬ريد‭ ‬فأبعدها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬المدافع‭ ‬الأميركي‭ ‬تيم‭ ‬ريم‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬33‭).‬

وواصل‭ ‬سيتي‭ ‬ضغطه‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬بواسطة‭ ‬مدافعه‭ ‬الهولندي‭ ‬ناثان‭ ‬أكي‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ (‬45+5‭).‬

ووجه‭ ‬هالاند‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬للفريق‭ ‬اللندني‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مستغلا‭ ‬خطأ‭ ‬للمدافع‭ ‬ريم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬لألفاريس‭ ‬الى‭ ‬العملاق‭ ‬النروجي‭ ‬فتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬زاحفة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬58‭)‬،‭ ‬وحصل‭ ‬ألفاريس‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬هالاند‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬لينو‭ (‬70‭).‬

واختتم‭ ‬هالاند‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثالث‭ ‬والخامس‭ ‬لفريقه‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬بيسراه‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬الاسباني‭ ‬سيرخيو‭ ‬غوميس‭ (‬90+5‭).‬

‭- ‬هاتريك‭ ‬لسون‭ ‬أيضا‭ -‬وواصل‭ ‬توتنهام‭ ‬انطلاقته‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وفجر‭ ‬جام‭ ‬غضبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بيرلني‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬المخيب‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جاره‭ ‬فولهام،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬2‭ ‬بينها‭ ‬هاتريك‭ ‬لقائده‭ ‬الجديد‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬لتوتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الاسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬بيرنلي‭ ‬بالخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬وبقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

وكان‭ ‬بيرنلي‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬لايل‭ ‬فوستر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬لكن‭ ‬سون،‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭ ‬لتوتنهام‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬النجم‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭ ‬بتسديدة‭ ‬ساقطة‭ ‬خادعة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬16‭).‬

ومنح‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬التقدم‭ ‬لتوتنهام‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬54‭).‬

وختم‭ ‬سون‭ ‬المهرجان‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬63‭ ‬و66،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬جوش‭ ‬براونيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لبيرنلي‭ (‬90+4‭)‬،‭ ‬ومني‭ ‬تشلسي‭ ‬بخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬0‭-‬1‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭.‬

وسجل‭ ‬السويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬48،‭ ‬نقطة‭ ‬اولى‭ ‬لإيفرتون‭ ‬وشيفيلد‭ -‬حصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيفرتون‭ ‬ومضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وبدا‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لهزيمته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬لولا‭ ‬الهولندي‭ ‬أرناوت‭ ‬دانيوما‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬شهد‭ ‬شوطه‭ ‬الأول‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

وكان‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬كامرون‭ ‬أرتشر‭ ‬نجم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬لشيفيلد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬33‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬الفرنسي‭ ‬عبدولاي‭ ‬دوكوريه‭ ‬التسجيل‭ ‬لإيفرتون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14،‭ ‬مانحاً‭ ‬فريقه‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للموسم‭ ‬بعد‭ ‬316‭ ‬دقيقة‭ ‬و46‭ ‬محاولة‭ ‬فاشلة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭.‬

وعاد‭ ‬أرتشر‭ ‬ليساهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬شيفيلد‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬خلف‭ ‬الكرة‭ ‬التي‭ ‬حولها‭ ‬الحارس‭ ‬جوردان‭ ‬بيكفورد‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬عن‭ ‬طريقه‭ ‬الخطأ‭ (‬3+45‭) ‬إثر‭ ‬تسديدة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬للاعب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬السابق‭.‬

وبهذا‭ ‬التعادل،‭ ‬اكتفى‭ ‬إيفرتون‭ ‬بفوزين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ23‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خارج‭ ‬الديار،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيدخل‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬معمعة‭ ‬الصراع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬الهبوط‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬تشامبيونشيب”،‭ ‬وتعادل‭ ‬برنتفورد‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬للدنماركي‭ ‬ماتياس‭ ‬ينسن‭ (‬7‭) ‬والكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬90+3‭) ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬لدومينيك‭ ‬سولانكي‭ (‬30‭) ‬والويلزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بروكس‭ (‬77‭).‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث