وفاة فتى وطفلة في حوادث سير مختلفة برام الله وقلقيلية

وفي تفاصيل ما جرى في قلقيلية لقي طفل يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه مساء اليوم

نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل لحادث سير ذاتي من خلال مركبة كان يقودها وعند محاولته لدفعها أثناء توقفها على منحدر داخل البلدة تحركت المركبة للخلف مما تسبب في دعسه وإصابته إصابة بليغة نقل على إثرها للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وفي رام الله

لقيت مساء اليوم طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دعس في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفلة للدعس من قبل أحد اقربائها وتم نقلها للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.