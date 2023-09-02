وفاة فتى وطفلة في حوادث سير مختلفة برام الله وقلقيلية
التاريخ
9/2/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
قلقيلية /رام الله / PNN / توفي فتى يبلغ من العمر ستة عشر عاما وطفلة تبلغ من العمر عام ونصف في حوادث سير مختلفة برام الله وقلقيلية.
وفي تفاصيل ما جرى في قلقيلية لقي طفل يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه مساء اليوم
نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل لحادث سير ذاتي من خلال مركبة كان يقودها وعند محاولته لدفعها أثناء توقفها على منحدر داخل البلدة تحركت المركبة للخلف مما تسبب في دعسه وإصابته إصابة بليغة نقل على إثرها للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاته.
وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.
وفي رام الله
لقيت مساء اليوم طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دعس في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفلة للدعس من قبل أحد اقربائها وتم نقلها للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاتها.
وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.
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