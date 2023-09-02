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إعلان قائمة منتخب النشامى لمواجهتي النرويج وأذربيجان - أسماء

9/2/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتا، القائمة النهائية للنشامى، والتي ضمت 24 لاعباً، استعدادا لمواجهتي النرويج وأذربيجان وديا يومي 7 و 12 أيلول الجاري، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.


في المقابل، تعذر انضمام الحارس عبدالله الفاخوري للقائمة بسبب المرض الذي فرض احتجابه عن مرافقته للنشامى، لاستكمال علاجه في عّمان.
وينتظر أن يجري منتخب النشامى تدريبه الأخير غدا الأحد على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، بحضور وسائل الإعلام، حيث يغادر الوفد إلى النرويج بعد غد الاثنين، بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق عدد من اللاعبين المحترفين بالخارج.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس 7 أيلول، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.


وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.



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