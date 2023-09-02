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هام لمرضى الضغط المرتفع

9/2/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في إصابة بعض الأشخاص بالجفاف، الذي تبدو أعراضه على الجلد والفم، حيث يحدث الجفاف وصعوبة في البلع، ما يؤدي إلى ارتفاع في مستويات ضغط الدم، لذا يوصي الأطباء باتباع مجموعة من الطرق للتعامل مع الجفاف عند الإصابة.
نصائح لمرضى الضغط المرتفع
1-الماء
يسهم الماء في تنظيم ضغط الدم، لذا يوصي خبراء التغذية بشرب 11.4 إلى 15.6 كوبًا، يجب شرب كمية كافية من الماء لأنه يحقق عددَا من الفوائد الصحية ويحمي من الإصابة بالجفاف، إلا أن الماء غير كافٍ عند الإصابة بالجفاف، نظرًا لكونه لا يمد الجسم بالمعادن التي يحتاجها عند الإصابة.
2-محلول الجفاف
يساعد الحصول على محلول الجفاف في العلاج سريعًا وهو متوفر في الصيدليات، لذا قد تجد أن ملعقة صغيرة أو حقنة يمكن أن تكون مفيدة لإيصال السوائل إلى الجسم، إذا ترك الجفاف الشديد دون علاج، فقد يكون خطيرًا ويسبب نوبات وتلفًا في الدماغ والوفاة.
3-مشروبات الإلكتروليت
تمتاز مشروبات الإلكتروليت باحتوائها على الشوارد التي يحتاج إليها الجسم عند الإصابة بالجفاف، يمكن أن تساعد المشروبات التي تحتوي على الصوديوم أو الكربوهيدرات مثل المشروبات الرياضية، ما يساعد في التعافي من الجفاف عند الإصابة به.
4-الحليب
يحتوي الحليب على عناصر غذائية يحتاج إليها الأشخاص عند الإصابة بالجفاف، أبرزها الصوديوم والكربوهيدرات والبروتين، جميع هذه العناصر تساعد في التعامل مع الجفاف.
الكونسلتو

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