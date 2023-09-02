تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ35 على التوالي



وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا و"نس تسيونا".



وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط "تل أبيب"، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".



وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر "الكنيست" في القدس، في شهر تموز الماضي. وكالة وطن للانباء

