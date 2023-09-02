إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بكدمات في الوجه

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مايكل روث قوله: "يوم السبت، تعرض المستشار الاتحادي لحادث في أثناء ممارسته الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث على جدول الأعمال".

ووفقا لروث، زميل شولتس في الحزب، "كان المستشار سيقوم بزيارة مدينة هيرينغن في ولاية هيسن، حيث كان من المفترض أن يلتقي بالسكان ".

روسيا اليوم