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إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بكدمات في الوجه

9/2/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب رئيس الحكومة الألمانية أولاف شولتس بكدمات في الوجه، في أثناء ممارسته الرياضة يوم السبت، مما أدى إلى تعطل وإلغاء المناسبات والمواعيد المسجلة على جدول أعمال يوم الأحد.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مايكل روث قوله: "يوم السبت، تعرض المستشار الاتحادي لحادث في أثناء ممارسته الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث على جدول الأعمال".
ووفقا لروث، زميل شولتس في الحزب، "كان المستشار سيقوم بزيارة مدينة هيرينغن في ولاية هيسن، حيث كان من المفترض أن يلتقي بالسكان ".

روسيا اليوم

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