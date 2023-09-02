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10 كلاب بيتبول مفترسة تلتهم جسد صبي أمريكي بطريقة مروعة

9/2/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعرض صبي أمريكي للهجوم من قبل مجموعة كلاب مكونة من 10 بيتبول بينما كان خارجًا من منزله على دراجته وهو في طريقه للقاء صديق.
وبحسب صحيفة“ديلي ستار” البريطانية، قالت والدة الصبي وتدعي أمبر إن هانتر بيشوب، 12 عاماً، حاصرته الكلاب التي حاولت أكله.
وقالت إنها وجدت الصبي الفقير ملقى في خندق محاطًا بالحيوانات عندما وصلت إلى مكان الحادث في مقاطعة روثرفورد بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة.

واوضحت أن الهجوم وقع على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب شرق أشفيل ، حيث بدا الكلاب وكأنهم يتضورون جوعا، بصراحة.
وقالت أمبر لقناة ABC News 13: إنها رأت الكلاب يلتهمون جسد ابنها المسكين.

صدى البلد

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