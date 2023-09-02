انتشار كائن مدمر بالسواحل البريطانية.. ما القصة

انتشار كائن مدمر بالسواحل البريطانية.. ما القصة
التاريخ
9/2/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- دفع“مخلوق مدمر" عثر عليه على شواطئ المملكة المتحدة، الخبراء إلى تحذير الناس من لمس الكائن السام.
وبحسب صحيفة“ديلي ستار”، تم رصد كائن يدعى“ رجل الحرب البرتغالي”، الذي يشار إليه خطأً على انه قنديل البحر، على سواحل ديفون في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحرص الخبراء على تذكير الناس بلسع قاتلة للكائن البحري.
ومن الممكن أن تكون المياه الدافئة وحركات الرياح هي التي وجهت الكائن البحري القاتل نحو الشواطئ البريطانية.
صدى البلد
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