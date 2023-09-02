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انتشار كائن مدمر بالسواحل البريطانية.. ما القصة

9/2/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دفع“مخلوق مدمر" عثر عليه على شواطئ المملكة المتحدة، الخبراء إلى تحذير الناس من لمس الكائن السام.
وبحسب صحيفة“ديلي ستار”، تم رصد كائن يدعى“ رجل الحرب البرتغالي”، الذي يشار إليه خطأً على انه قنديل البحر، على سواحل ديفون في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحرص الخبراء على تذكير الناس بلسع قاتلة للكائن البحري.
ومن الممكن أن تكون المياه الدافئة وحركات الرياح هي التي وجهت الكائن البحري القاتل نحو الشواطئ البريطانية.

صدى البلد

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