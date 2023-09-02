وفاة ممثلة شهيرة بسبب عملية تجميل فاشلة

وقال محاميها فرناندو بورلاندو إن هذه "النهاية مؤلمة ومؤلمة"، وأضاف أنه يأمل أن تجعل قصتها السلطات "تستيقظ، حتى ينتبه المجتمع ولا يكون هناك المزيد من الوفيات".

وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء عملية سيلفينا على يد جراح التجميل أنيبال لوتوكي، الذي كان بالفعل في موقف محرج.











صدى البلد