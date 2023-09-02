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وفاة ممثلة شهيرة بسبب عملية تجميل فاشلة

9/2/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توفيت عارضة أزياء وممثلة أرجنتينية بعد إصابتها بمرض خطير إثر اجرائها عملية تجميل فاشلة.
وبحسب صحيفة“ديلي ستار” البريطانية، قال محامو سيلفينا لونا، التي تبلغ من العمر 43 عاما، إنها توفيت يوم الخميس الماضي بعد فشل عملية تجميل بجسدها التي أجراها جراح مثير للجدل.
وأصيبت النجمة الأرجنتينية بمرض في الكلى أدى في النهاية إلى الوفاة، حيث ظلت في المستشفى لمدة 79 يومًا بسبب مضاعفات مرتبطة بإجراء عملية.
أعطى شقيقها، إيزيكيل لونا، للأطباء الإذن بإيقاف تشغيل جهاز التنفس الصناعي الخاص بها عندما أصبح من الواضح أنها لن تتعافى.

وقال محاميها فرناندو بورلاندو إن هذه "النهاية مؤلمة ومؤلمة"، وأضاف أنه يأمل أن تجعل قصتها السلطات "تستيقظ، حتى ينتبه المجتمع ولا يكون هناك المزيد من الوفيات".
وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء عملية سيلفينا على يد جراح التجميل أنيبال لوتوكي، الذي كان بالفعل في موقف محرج.





صدى البلد

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