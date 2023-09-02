الحكومة البريطانية تعتزم مكافحة النشاط السياسي للشرطة



وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الوزيرة برافرمان وجهت رسالة إلى قادة الشرطة البريطانية أكدت خلالها أن الشرطة يجب أن تركز على معالجة الجريمة، بدلاً من الانخراط في المسائل السياسية، وعزمها على مواصلة العمل مع قادة الشرطة لضمان قضاء وقت القوات دائمًا في مكافحة الجريمة.



وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن برافرمان كلفت قادة الشرطة بإجراء مراجعة لمدى تأثير المشاركة في مثل هذه الأنشطة على فعالية وكفاءة وشرعية الشرطة التشغيلية في إنجلترا وويلز من خلال التأثير على السياسات والأولويات والممارسات الشرطية.

بترا