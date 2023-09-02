الحكومة البريطانية تعتزم مكافحة النشاط السياسي للشرطة
التاريخ
9/2/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قررت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إجراء مراجعة لنشاط الشرطة وحيادها في بلادها.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الوزيرة برافرمان وجهت رسالة إلى قادة الشرطة البريطانية أكدت خلالها أن الشرطة يجب أن تركز على معالجة الجريمة، بدلاً من الانخراط في المسائل السياسية، وعزمها على مواصلة العمل مع قادة الشرطة لضمان قضاء وقت القوات دائمًا في مكافحة الجريمة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن برافرمان كلفت قادة الشرطة بإجراء مراجعة لمدى تأثير المشاركة في مثل هذه الأنشطة على فعالية وكفاءة وشرعية الشرطة التشغيلية في إنجلترا وويلز من خلال التأثير على السياسات والأولويات والممارسات الشرطية.
بترا
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