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سفير إيران الجديد لدى السعودية يلتقي أمير عبد اللهيان

9/2/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- التقى علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، اليوم السبت، وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، عشية توجهه إلى مقر عمله .

وأفادت وكالة "فارس" بأن علي رضا عنايتي التقى حسين أمير عبد اللهيان، عشية مغادرته إلى مقر عمله اليوم، وقدم تقريرا حول الخطط القادمة في مجال العلاقات بين الدولتين.
من جهته، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تطوير وتعميق سياسة حسن الجوار، معتبرا تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية أمرا مهما، مع أن تؤخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.


وكان علي رضا عنايتي قد شغل سابقا منصب نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، كما كان سفير إيران لدى الكويت، ومساعد وزير الخارجية ومدير الدائرة العامة للخليج في وزارة الخارجية.

روسيا اليوم

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