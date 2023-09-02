ولفتت المصادر إلى أن "سلاح الجو السوري - الروسي استهدف بغارات مشتركة عنيفة ميليشيات الاحتلال التركي بريف منبج الشمالي شرق حلب". وبينّت أن أرتال الميليشيات الإرهابية التركية بريف حلب الشرقي في محيط منبج كانت تحترق تحت ضربات القاذفات التكتيكية الروسية.

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