مصادر: غارات روسية سورية مشتركة على أرتال للجماعات المسلحة بريف حلب
التاريخ
9/2/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت مصادر سورية بوقوع غارات مكثفة لسلاح الجو الروسي ضد أرتال الجماعات المسلحة في طريقها إلى منبج بريف حلب حيث توجد مواقع للجيش السوري وتم تدمير تلك الأرتال بمن فيها قبل وصولها.
وذكرت المصادر أن محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة".
ولفتت المصادر إلى أن "سلاح الجو السوري - الروسي استهدف بغارات مشتركة عنيفة ميليشيات الاحتلال التركي بريف منبج الشمالي شرق حلب".
وبينّت أن أرتال الميليشيات الإرهابية التركية بريف حلب الشرقي في محيط منبج كانت تحترق تحت ضربات القاذفات التكتيكية الروسية.
روسيا اليوم
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