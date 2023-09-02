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مصادر: غارات روسية سورية مشتركة على أرتال للجماعات المسلحة بريف حلب

9/2/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر سورية بوقوع غارات مكثفة لسلاح الجو الروسي ضد أرتال الجماعات المسلحة في طريقها إلى منبج بريف حلب حيث توجد مواقع للجيش السوري وتم تدمير تلك الأرتال بمن فيها قبل وصولها.
وذكرت المصادر أن محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة".

ولفتت المصادر إلى أن "سلاح الجو السوري - الروسي استهدف بغارات مشتركة عنيفة ميليشيات الاحتلال التركي بريف منبج الشمالي شرق حلب".
وبينّت أن أرتال الميليشيات الإرهابية التركية بريف حلب الشرقي في محيط منبج كانت تحترق تحت ضربات القاذفات التكتيكية الروسية.

روسيا اليوم

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