وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت رغد صادم حسين بمناسبة ذكرى ميلادها: "أبو الرغد، هكذا يناديني ..في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم، ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان أحمر أضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه إحدى هواياتي منذ الصغر، لم أكن قد انتهيت بعد من تصفيف شعري، إلا أنني عندما سمعت صوته تركت كل شي وركضت نحوه، ذلك الصوت الذي أحب".

وأضافت: "كان في آخر الدرج مبتسما في يده علبة..عندما وصلت قبلني وقال لي "بنيتي كل عام وانتِ بخير"..وقدم لي الهدية وهو ما زال مبتسما مع نظرة إعجاب لابنته التي اصبحت شابة".