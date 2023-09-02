وبحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، فقد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال أول 8 أشهر من العام الميلادي الجاري 2023، وسط عمليات شراء ضخمة من قبل المؤسسات ، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، قرابة 315 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من العام الجاري، ليقفز من 961222 مليار جنيه في يوم 29 ديسمبر 2023 إلى 1276185 تريليون جنيه الخميس الماضي 31 أغسطس 2023.

وبين موقع "القاهرة 24" أن مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30"، ارتفع بنسبة 29.29% منذ بداية العام الجاري، ليقفز إلى مستوى متقارب لـ18874 نقطة، مع ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال جلسة الخميس الماضي.