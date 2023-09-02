البورصة المصرية تربح 315 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري
التاريخ
9/2/2023 7:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كشفت وسائل إعلام مصرية أن البورصة المصرية ربحت 315 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2023.
وبحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، فقد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال أول 8 أشهر من العام الميلادي الجاري 2023، وسط عمليات شراء ضخمة من قبل المؤسسات ، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، قرابة 315 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من العام الجاري، ليقفز من 961222 مليار جنيه في يوم 29 ديسمبر 2023 إلى 1276185 تريليون جنيه الخميس الماضي 31 أغسطس 2023.
وبين موقع "القاهرة 24" أن مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30"، ارتفع بنسبة 29.29% منذ بداية العام الجاري، ليقفز إلى مستوى متقارب لـ18874 نقطة، مع ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال جلسة الخميس الماضي.
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