قلعة الفجيرة
التاريخ
9/2/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قلعة الفجيرة واحدة من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في الإمارة، حيث شيدت على ربوة عالية تشرف على البحر وكل المدينة، وقد استخدمت مواد محلية في بنائها، ويعتقد أنها بنيت في الفترة ما بين 1500 - 1550م. وفي 1998 - 2000 قامت إدارة التراث والآثار بترميم شامل للقلعة وأبراجها
MENAFN02092023000110011019ID1106998851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.