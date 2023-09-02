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قلعة الفجيرة

9/2/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قلعة الفجيرة واحدة من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في الإمارة، حيث شيدت على ربوة عالية تشرف على البحر وكل المدينة، وقد استخدمت مواد محلية في بنائها، ويعتقد أنها بنيت في الفترة ما بين 1500 - 1550م. وفي 1998 - 2000 قامت إدارة التراث والآثار بترميم شامل للقلعة وأبراجها

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