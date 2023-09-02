مشروبات صباحية تساعد على إنقاص الوزن

اعتاد الكثير من الناس على شرب الشاي أو القهوة في الصباح على معدة فارغة، ويغيب عن أكثرنا الآثار المترتبة على تلك العادة، لا سيما المهتمون بإنقاص أوزانهم.

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إينديا»، فإن تناول الشاي أو القهوة في الصباح قد يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، ومن ثم حدوث إزعاج في الجهاز الهضمي، وتقلُّب نسبة السكر في الدم.

وفيما يلي مشروبات بديلة وأكثر صحة للتناول صباحاً:

​ ماء الكركم والفلفل الأسود ​

إن تناول رشات من الكركم والفلفل الأسود في الماء الدافئ يمكن أن يصنع مشروباً صباحياً صحياً للغاية لبدء يومك به.

ويمكن أن يساعد هذا المشروب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الدهون الزائدة.

ماء الكمون والشمر

يمكن أن يساعد مشروب الماء المغلي مع قليل من الكمون والشمر على تحسين عملية الهضم والتعامل مع الانتفاخ.

​ ماء بالليمون ​

يمنح هذا المشروب الطبيعي المكوَّن من نصف ليمونة معصورة على قليل من الماء الدافئ الانتعاش.

وإذا أضيفت إليه كمية قليلة من العسل أو القرفة يصبح مشروباً مثالياً في الصباح، ويساعد على طرد السموم من الجسم.

الماء الدافئ ​

إذا كنت لا تريد أي متاعب في الصباح، فما عليك سوى شرب كوب من الماء العادي أو الفاتر على معدة فارغة.

سيؤدي ذلك إلى ترطيب جسمك وتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمكن أن يساعد أيضاً على طرد السموم من الجسم.

​ متى تتناول الشاي أو القهوة صباحاً؟ ​

بمجرد الانتهاء من تناول أي من هذه المشروبات، تناول بعض المكسرات مثل اللوز المنقوع أو بذور اليقطين.

وإذا كنت ترغب في تناول طعام حلو، يمكنك اختيار الزبيب أو التمر أو الفواكه الطازجة.

وبعد فترة قصيرة من تناول أي من هذه الأطعمة، يمكنك تناول الشاي أو القهوة في الصباح.

ومن المهم ملاحظة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتخلص من عادتك المتمثلة في تناول الشاي أو القهوة كأول شيء، واستبدال أي من المشروبات المذكورة بهما.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز