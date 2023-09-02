علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

أظهر علاج جيني من سرطان يصيب الدماغ نتائج واعدة، حيث يقوم على أدوية قتل الخلايا، وتحفيز المناعة، وفق «ميديكال إكسبريس». وقام باحثو قسم جراحة الأعصاب ومركز روجيل للسرطان بجامعة ميشيغان، بقيادة بيدرو لوينشتاين وماريا كاسترو، بتطوير ودراسة العلاجات الجينية للفيروسات الغدانية في مختبرهم.

وركزت الدراسة على نوعين من العلاجات الوراثية. وعند استخدامها معاً، أظهرت هذه العلاجات نتائج مبكرة مثيرة. ومن بين المرضى الثمانية عشر المسجلين في التجربة، نجا تسعة منهم لأكثر من عامين، ومريض واحد، لا يزال على قيد الحياة، نجا لمدة تصل إلى خمس سنوات.

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