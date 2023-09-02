علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة
التاريخ
9/2/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أظهر علاج جيني من سرطان يصيب الدماغ نتائج واعدة، حيث يقوم على أدوية قتل الخلايا، وتحفيز المناعة، وفق «ميديكال إكسبريس». وقام باحثو قسم جراحة الأعصاب ومركز روجيل للسرطان بجامعة ميشيغان، بقيادة بيدرو لوينشتاين وماريا كاسترو، بتطوير ودراسة العلاجات الجينية للفيروسات الغدانية في مختبرهم.
وركزت الدراسة على نوعين من العلاجات الوراثية. وعند استخدامها معاً، أظهرت هذه العلاجات نتائج مبكرة مثيرة. ومن بين المرضى الثمانية عشر المسجلين في التجربة، نجا تسعة منهم لأكثر من عامين، ومريض واحد، لا يزال على قيد الحياة، نجا لمدة تصل إلى خمس سنوات.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN02092023000110011019ID1106998849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.