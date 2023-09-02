صور تظهر بناء محطة الفضاء الصينية في المدار

نشرت شركة أسترالية صوراً تعرض خطوة بخطوة مراحل بناء محطة الفضاء الصينية «تيانجونغ» على مدار الأرض، وفق موقع «سبيس». وتتخصص شركة «هيو روبوتيكس» في التصوير غير الأرضي باستخدام أجهزة الاستشعار الفضائية للحصول على صور للأجسام ذات الأهمية في المدار مثل الأقمار الصناعية.

ويظهر مقطع فيديو قصير وحدة «تيانهي» الأساسية للمحطة الفضائية التي تمت زيارتها لأول مرة بواسطة سفن الشحن تيانتشو والمركبة الفضائية المأهولة شنتشو، قبل إضافة وحدتي التجربة، «مينغتيان» و«وينتيان»، إلى المجمع ونقلهما لتشكيل «شكل T» واستقبال زوار جدد.