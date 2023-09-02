أمريكية تسجل رقماً قياسياً بأطول تسريحة شعر

أصبحت ممرضة الصحة العامة الأمريكية تامي مانيس تمتلك الآن رسمياً أطول تسريحة شعر موليت في العالم، حيث يصل طولها إلى 5 أقدام و8 بوصات (173 سم)، وفق موقع «24». ومر الآن 33 عاماً منذ أن قامت السيدة مانيس البالغة من العمر 58 عاماً من نوكسفيل بولاية تينيسي بقص الجزء الخلفي من خصلات شعرها. ويعني ذلك الآن أنها حصلت على مكانها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2024 لامتلاكها أطول قصة موليت لامرأة في العالم.

وتقول تامي إنها بدأت في إطالة شعرها لأول مرة في الثمانينات. وفي نوفمبر 1989، قصت شعرها وندمت على ذلك على الفور. لذلك، في التاسع من فبراير عام 1990، وهو اليوم الذي تعتبره عيد ميلاد قصة شعرها، قررت تامي أنها ستتركه ينمو.

وعلى مدى ثلاثة عقود، شكك الأصدقاء والعائلة في حب تامي لقصة شعرها. ومعظم الناس لا يدركون طوله المذهل في البداية، ولن يلاحظوا خصلات شعرها الطويلة إلا بعد أن تستدير. لكنها تقول إنه أصبح شيئاً يتذكرها الكثير من الناس من أجله.

وتشرح تامي: «لقد احتفظت بتصفيفة شعري طوال تلك السنوات. واستمر شعري ينمو وهو الآن أطول موليت في العالم».