Sunday, 03 September 2023 03:03 GMT

العمل المضطرب يزيد خطر الوفاة

9/2/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خلصت نتائج دراسة أجراها معهد كارولينسكا، إلى أن الأشخاص الذين تحولوا من العمل غير المستقر إلى العمل الآمن، أقل عرضة للوفاة بنسبة %20. وإذا استقروا في عمل آمن لمدة 12 عاماً، انخفض خطر الوفاة بنسبة 30 في المئة.

MENAFN02092023000110011019ID1106998846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث