العمل المضطرب يزيد خطر الوفاة
التاريخ
9/2/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
خلصت نتائج دراسة أجراها معهد كارولينسكا، إلى أن الأشخاص الذين تحولوا من العمل غير المستقر إلى العمل الآمن، أقل عرضة للوفاة بنسبة %20. وإذا استقروا في عمل آمن لمدة 12 عاماً، انخفض خطر الوفاة بنسبة 30 في المئة.
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