العمل المضطرب يزيد خطر الوفاة

خلصت نتائج دراسة أجراها معهد كارولينسكا، إلى أن الأشخاص الذين تحولوا من العمل غير المستقر إلى العمل الآمن، أقل عرضة للوفاة بنسبة %20. وإذا استقروا في عمل آمن لمدة 12 عاماً، انخفض خطر الوفاة بنسبة 30 في المئة.