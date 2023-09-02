1000 قصيدة أمام لجنة تحكيم «شاعر المليون»

تستعد لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» لبدء فرز وتقييم أكثر من ألف قصيدة لشعراء من 23 دولة تقدموا للمشاركة في الموسم الحادي عشر من البرنامج.

ويتميز الموسم الحالي لبرنامج «شاعر المليون» بجولة مقابلات واحدة فقط بدولة الإمارات ثم استضافته المرشحين لمرحلة المقابلات اللاحقة في إمارة أبوظبي، خلال أكتوبر المقبل وذلك لاختيار الــ100 شاعر المتأهلين لمرحلة الاختبارات التي تتضمن اختبارات تحريرية ومقابلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية للمتأهلين لحلقات البث المباشر على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على بيرق الشعر، والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي