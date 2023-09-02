1000 قصيدة أمام لجنة تحكيم «شاعر المليون»

1000 قصيدة أمام لجنة تحكيم «شاعر المليون»
التاريخ
9/2/2023 7:12:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تستعد لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» لبدء فرز وتقييم أكثر من ألف قصيدة لشعراء من 23 دولة تقدموا للمشاركة في الموسم الحادي عشر من البرنامج.
ويتميز الموسم الحالي لبرنامج «شاعر المليون» بجولة مقابلات واحدة فقط بدولة الإمارات ثم استضافته المرشحين لمرحلة المقابلات اللاحقة في إمارة أبوظبي، خلال أكتوبر المقبل وذلك لاختيار الــ100 شاعر المتأهلين لمرحلة الاختبارات التي تتضمن اختبارات تحريرية ومقابلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية للمتأهلين لحلقات البث المباشر على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على بيرق الشعر، والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي
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