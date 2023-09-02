تكريم مصمم جناح الإمارات في إكسبو بجائزة «دافينشي»

يكرّم معرض «بنيالي فلورنسا» الرابع عشر للفنون والتصميم، المهندس المعماري الإسباني، سانتياغو كالاترافا، في شهر أكتوبر المقبل، وذلك على إسهاماته، حيث يقدم له جائزة «ليونارد دافينشي» إنجاز العمر في التصميم «تقديراً لواحد من أكثر المهندسين المعماريين تأثيراً في الخمسين عاماً الماضية»، حسب بيان المعرض.

وعلى مدى حياته المهنية، صمم كالاترافا أكثر من 94 مشروعاً، وحاز على أكثر من مئة جائزة على إنجازاته. وفيما تنتشر أعماله بوجه خاص في أوروبا والأمريكتين، برز له مشروعان مهمان في دبي خلال السنوات الأخيرة، هما جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» و«برج خور دبي».

وأفاد بيان معرض بنيالي، أن الجائزة تعد أيضاً بمثابة إقرار بتجاربه الجريئة وموهبته و«قدرته البارعة على الجمع بين الهندسة المعمارية والفن في المشاريع المتخيلة والمصممة في انسجام مع الطبيعة»، حيث يعد المهندس المعماري رساماً ونحاتاً أيضاً، «صمم، خلال مسيرة مرصعة بالنجاحات الكبيرة، الجسور والبنى التحتية والمؤتمرات ومراكز المعارض ليس فقط كمهندس معماري ولكن أيضاً كفنان قادر على التعبير عن نفسه من خلال التخصصات الفنية المختلفة، بما في ذلك الرسم والنحت».

وكان قد أقام المعرض الأول لمنحوتاته ولوحاته المستوحاة من العصور اليونانية القديمة في عام 2022. ولتكريم حياته المهنية الطويلة، سيخصص بنيالي فلورنسا جناحاً كاملاً لأعماله.

وعن أسلوبه، أشار مقال منشور في مجلة «ماي مودرن مت»، أن نهج المهندس المعماري في التصميم متميز باستخدامه للأنماط والأشكال المعقدة حيث يمكن التعرف على هندسته المعمارية على الفور، من تصميم جناح الإمارات في إكسبو دبي 2020، وجسر الدستور «بونتي ديلا» بالبندقية، ومركز النقل لمركز التجارة العالمي بنيويورك، إلى جسر زوبيزوري بلباو إسبانيا، من بين العديد من الأعمال. وبرغم بلوغه الـ71 عاماً، إلا أنه مستمر في نشاطه، ويعد العقل الإبداعي وراء تطوير مشروع شبه جزيرة غرينيتش بلندن.