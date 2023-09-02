رحيل المغني الأمريكي جيمي بافيت عن 76 عاماً

أعلن الموقع الإلكتروني للمطرب وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت، أمس، وفاته عن عمر يناهز 76 عاماً.

ويشتهر بافيت بأغنيته «مارجاريتافيل»، التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية. وقال الموقع في بيان «رحل جيمي في سلام مساء الأول من سبتمبر، بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له، وسيفتقده الكثير للغاية». وطرح بافيت أغنية مارجاريتافيل في 1977، وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية، وظلت بالقائمة لمدة 22 أسبوعاً، لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة.

وأنتج بافيت 27 ألبوماً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات، فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية. وتوفي جيمي تاركاً وراءه زوجته جين سلاجسفول، وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.