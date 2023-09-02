47 دولة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي 18 الجاري

كشف معهد الشارقة للتراث عن فعاليات النسخة الـ 23 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي يقام خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الحالي تحت شعار «حكايات النباتات» في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بمشاركة أكثر من 47 دولة.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «في كل عام يتجدد اللقاء بالرواة ومعارفهم الشعبية القيمة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي أصبح قبلة يؤمها حملة التراث الشعبي من كل حدبٍ وصوب». وأضاف: هذا العام تحل قطر الشقيقة ضيف شرف ممثلة في علي شبيب آل سالم المناعي والشخصيتين الفخريتين محمد سعيد البلوشي وخولة محمد عبد العزيز المناعي.

من جانبها أكدت عائشة الحصان الشامسي مديرة مركز التراث العربي التابع للمعهد المنسق العام للملتقى أن مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي طوال السنوات الماضية تؤكد أنه أصبح عنواناً عريضاً لعمل ثقافي جاد، وتقليداً تراثياً راسخاً في المجتمع والذاكرة.

وأشارت إلى أن الملتقى يستقطب هذا العام أكثر من 120 خبيراً وباحثاً وحكواتياً وإعلامياً من أكثر من 47 دولة.

كما ستحلق الدورة الجديدة في فضاءات أكثر رحابة واتساعاً من خلال الورشة الإقليمية للميسرين الجدد، والتي ستنعقد في الفترة من 11 حتى 15 سبتمبر باعتباره شهراً للراوي.