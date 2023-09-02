أحمد أبو دياب يلتقط الغياب في النادي الثقافي العربي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية قراءات قصصية للقاص أحمد أبو دياب، وقدمه الكاتب الشاعر حسن الراعي، بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأحمد أبو دياب قاص وكاتب مسرحي مصري، حصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول سنة 2019، عن مجموعته القصصية «التقاط الغياب»، وجائزة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما سنة 2020.

تضم مجموعة «التقاط الغياب» 25 قصة قصيرة، يحاول الكاتب عبرها استكشاف الغائب في مكنونات النفس البشرية بالاعتماد على أحداث حياة الإنسان وما يدور في فلكها من حيوانات وجمادات، فتارة يستخدم شخصيات إنسانية، وتارة يؤنسن الوجود باستخدام شخصيات من الحيوان والجماد، رامزاً من خلال ذلك إلى ما يدور في داخل النفس البشرية وما يحركها من مستترة لا تظهر للعيان، لكنها موجودة.

قرأ أحمد أبو دياب قصة من مجموعته، هي: «ثلاثية التمثال والمثال والإزميل»، تقوم على حوارية بين النحات والحجر الذي يشتغل عليه والإزميل الذي يحفر به.

كما قرأ أبو دياب أيضاً قصة بعنوان: «زوجان»، يتحدث فيها على لسان فردة حذاء فقدت أختها في تقلبات حياتها من غني إلى قمامة إلى فقير، ويصور عذابات تلك الحياة، ومآلات تلك الفردة، التي عاشت حياة لم تخترها، وانتهت إلى وحدة قاتلة، وأمل ضئيل في أن تلقى أختها من جديد.