نظمت مكتبة محمد بن راشد، على خشبة المسرح الداخلي، في إطار فعالياتها المتميزة احتفاءً بالمرأة الإماراتية، حفل أوبرا استثنائياً للفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي ترافقها أوركسترا شبابية رائعة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضور المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفعّال في المجتمع.

وحضر الحفل، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجمال الشحي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا، إلى جانب نخبة من ممثلي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومن وزارة الثقافة والشباب، وحضور من مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، إضافة إلى ممثلي العديد من المؤسسات الثقافية في الدولة.

وقال الدكتور محمد المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد «إنَّ مكتبة محمد بن راشد تعد اليوم مركزاً ثقافياً وترفيهياً متكاملاً يجمع بين الكنوز المعرفية والثقافية وبين الفنون والترفيه، حيث نسعى لتقديم تجربة متفردة تعكس رؤيتنا وطموحاتنا لمستقبل المكتبات العامة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، بما يدعم تطلعات القيادة الرشدة في بناء معرفة وثقافة تنهض بجميع المجالات خاصة في قطاع الثقافة»، مؤكداً «أن الفعاليات الفنية والموسيقية تشكل جسوراً تربطنا بعالم الإبداع والفكر لتعكس قوة الفن في التأثير على النفوس من خلال رسالة تنقلنا إلى عوالم أخرى لتعزز من قيمنا وتوسع آفاقنا».

ومن جهتها، أعربت الفنانة فاطمة الهاشمي عن سعادتها بالتواجد في صرح مثل مكتبة محمد بن راشد، بكل ما يملك من قيمة حضارية وإنسانية، والمشاركة في يوم مميز وهو يوم المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن حبها للموسيقى الكلاسيكية الغربية بدأ منذ الطفولة، حيث نشأت في عائلة فنية، استمعت في كنفها إلى الطرب الشرقي بشكل منتظم، لذلك ارتأت أن تنوع في أدائها على المسرح بين الأغاني العربية والغربية الكلاسيكية لتبرز هويتها كطاقة فنية عربية، قادرة على الانفتاح على مختلف الثقافات.

وقالت: «حرصت خلال اختيار الأغاني التي سأقدمها على التنويع بين الغربي الكلاسيكي والعربي ذي الطابع الغربي أكثر ودمجها لإبراز هويتي الفنية».

برنامج

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الإماراتي بطريقة أوبرالية، عقبه كلمة ترحيبية بالحضور، أما عن برنامج الحفل فتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة القديمة والحديثة، منها «الحب» لجورج بيزيه، و«أنا قلبي دليلي» للفنانة ليلى مراد، و«أيلول» لفاطمة الهاشمي التي تجمع بين اللحن الشرقي والكلمات العميقة، و«يا شمسي» التي تحمل لحناً رومانسياً من إدواردو دي كابوا، كما قدمت الفنانة فاطمة الهاشمي أغنية «يا حبيبي تعال» للفنانة أسمهان، و«بيلاتشاو» التي تحمل طابعاً فلكلورياً.

كما قدمت خلال الحفل عدة أغنيات أخرى، شملت «يا عاشقة الورد» لزكي ناصيف، «أنا لها شمس» للفنان حسين الجسمي والتي تعد من أبرز الأغاني الوطنية التي تحمل رسالة حب وولاء للوطن، وأمتعت الجمهور بأغنية «قلب بلا حرس» التي تجمع بين اللحن العصري والكلمات المعبرة، إضافة إلى «بهدوء أغنياتي» لفرانز شوبرت، و«يا زهرة في خيالي» لفريد الأطرش، و«بس قلك حبيبي» لماجدة الرومي.

إقبال

وشهد حفل الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي في مكتبة محمد بن راشد إقبالاً غير مسبوق من عشاق الفن والثقافة، وتفاعلاً كبيراً من الحضور.