«صوت الأرض».. ياس خضر يترجل عن صهوة الفن

فجعت الساحة الفنية العراقية الليلة الماضية، بعد ساعات من وفاة الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، بوفاة الفنان العراقي الكبير ياس خضر، أحد أبرز قامات الفن العربي الأصيل، عن عمر 85 عاماً.

وكان الراحل قد نقل إلى أحد المستشفيات العراقية الخاصة بمعالجة أمراض القلب في العاصمة بغداد، حيث تعرض منذ فترة إلى أزمة صحية في القلب.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل ياس خضر، الذي توفي في بغداد بعد معاناة مع المرض، في بيان جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر، والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد، إثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان».

وقالت النقابة إن الراحل لحن له في التسعينيات طالب القرة غولي (البنفسج)، من كلمات الشاعر مظفر النواب، ثم أغنية (مرينا بيكم حمد) للشاعر النواب أيضاً، ثم الأغنية الشهيرة «اعزاز» للشاعر زامل سعيد.

وتابعت النقابة في البيان: «وظل ياس ينتقل من ملحن إلى آخر، ليكون أداء حنجرته، فيقدم أغنية (ولو تزعل)، ثم إلى الموسيقي نامق أديب القليل الإنتاج، ليعملا لحن (تايبين)، التي انتشرت سريعاً، لتصبح على كل لسان، ويمضي مشوار ياس خضر مع رحلاته، وصولاً إلى بقاع بعيدة عن العراق، حيث وُجدت الجاليات العربية والعراقية في لندن وأستراليا وأمريكا، بعد أن صار له جمهور كبير، ومحبون في كل دول الخليج العربي. وياس خضر هو صوت عراقي ريفي قوي، وحنجرة متمكنة، خاصة في الأغاني العراقية التقليدية، من مواليد 1938.

وحصل ياس خضر على العديد من الجوائز والتكريمات، وقدم العديد من الأغاني الناجحة، وسط حفلات غنائية في العديد من البلدان العربية والأوروبية. من أشهر أغانيه «أبو زركة»، «ليل البنفسج»، «إعزاز»، «تايبين»، «جذاب»، «يا دنيا»، «يا يمه»، «أنا ضايج»، و«يا حبيب الروح».