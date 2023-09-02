الذهب التراثي.. بريق من عبق الماضي

يعتبر الذهب الذي يتزين بالتشكيلات التراثية، من أكثر الأنواع التي تقبل عليها المرأة في الإمارات، وترتديه العروس ليلة زفافها، كما تتزين به النساء في الأعياد والمناسبات الاجتماعية المهمة.

وفي ذلك، تقول خصيبة بنت علي الدهماني: الذهب ذو الطابع التراثي كان مخصصاً للعروس وللمناسبات، مثل الأعياد وعند التزاور، وكان الزوج هو من يشتري كامل الذهب للعروس، وفي ما بعد أصبحت العروس تخصص جزءاً من المهر، أو يشترط أهلها مبلغاً إضافياً للذهب.

وتضيف: كانت المرأة ربما تطلب من الصائغ أن يصب لها القطعة التي تناسبها بتصميم حسب المناسبة، ومن أجمل القطع تلك التي يأتي بها الرجل من بعد رحلة بالسفينة، ربما من ذهب البحرين أو السعودية أو الكويت، وقد تكون خاتماً أو عقداً أو«مضعد» وهو أسورة عريضة، ويختلف عن «الحيول»، وهي الأساور الرفيعة، ولكن ربما وزنها ثقيل، ولكن لا ترتدي المرأة القطع الثقيلة، لأنها لا تناسب الأعمال التي تقوم بها في المنزل، ولذلك تبقى الأسورة الرفيعة والخاتم المفضلين، وربما تلبس عقداً خفيفاً يطلق عليه «نكلس»، وترتدي خيطاً قطنياً به طبلة صغيرة أو طبلة معلقة بسلسلة ذهبية، وفي كل الأحوال، لا تزال الأسر تحتفظ بالذهب التراثي أو الحديث، لأنه أفضل ما تتزين به المرأة.

وترى خصيبة أن معظم السيدات اللاتي كبرن في بيوت لا تزال تهتم بالموروث، نجدهن يرتدين حتى اليوم الذهب بالتشكيلات التراثية، ولكن ربما تم تطوير بعض القطع لتصبح عملية أكثر، لدرجة أصبح العقد وهو «النكلس» خفيفاً، ويسمى «شوقر»، وهي مسميات حديثة، تدل على صغر حجم القطعة وخفة وزنها، وترغب الموظفات والفتيات الصغيرات في التصاميم العملية الخفيفة، ما يدل على أن الذهب سيبقى موروثاً ثميناً سيستمر للمستقبل، حيث لا يزال وسيبقى مطلوباً من الجميع حسب المناسبات وعند الحاجة.

ولا شك يبقى الذهب من أغلى الهدايا قديماً وحديثاً، فربما جيء بالقطع عن طريق السفن التي تسافر للتجارة، وربما في هودج قبل مئات السنين، مع النساء اللاتي يأتين مع القوافل، وتشير المكتشفات والتنقيبات إلى وجوده في الإمارات منذ 4000 سنة في موقع ساروق الحديد، ومنذ ذلك الزمن وحتى اليوم، لم يفقد الذهب الذي يحمل الطابع التراثي الإماراتي بريقه، ولم يقلّ الطلب عليه حتى اليوم.

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