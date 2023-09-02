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ريد ستار بوابة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

9/2/2023 7:12:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستهل مانشستر سيتي الإنجليزي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة ريد ستار بلغراد الصربي 19 سبتمبر الجاري، طبقاً لجدول مباريات البطولة، والذي جرى إعلانه أمس، بعد يومين من إجراء قرعة الدور الأول «دور المجموعات». وكانت القرعة، التي أجريت أول من أمس في موناكو، وضعت مانشستر سيتي في مجموعة واحدة مع ريد ستار ولايبزغ الألماني ويانغ بويز السويسري، وتم الإعلان أمس عن جدول المباريات لجميع الفرق.

وطبقاً للجدول، يبدأ «سيتي» رحلة الدفاع عن اللقب على ملعبه في مواجهة ريد ستار، ثم يحل ضيفاً على لايبزغ 4 أكتوبر المقبل، ويحل بعدها ضيفاً على يانغ بويز في 25 من الشهر ذاته، ويستضيف مانشستر سيتي نفس الفريق في الجولة الرابعة في 7 نوفمبر المقبل، قبل استضافة لايبزغ في 28 من الشهر ذاته. ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة على ملعب ريد ستار 13 ديسمبر المقبل.

ويبرز من المباريات التي يشهدها الدور الأول، المواجهة بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى.

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