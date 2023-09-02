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«الأبيض» يواجه كوستاريكا ودياً في معسكره بكرواتيا

9/2/2023 7:12:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجهت بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، أمس، إلى مدينة زغرب الكرواتية لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري. ويقام المعسكر في إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثامنة مع البحرين والفائزين من مباراتي اليمن مع سريلانكا، ونيبال مع لاوس. ومن المقرر أن يخوض الأبيض خلال معسكره مباراة ودية أمام كوستاريكا 12 سبتمبر الجاري.

واختار البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات 28 لاعباً للمعسكر هم: خالد عيسى، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد (العين) علي خصيف، خليفة الحمادي، عبدالله العطاس، مبارك أحمد، عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، علي مبخوت (الجزيرة) عبدالرحمن صالح، علي سالمين، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي صالح (الوصل) وليد عباس، يحيى الغساني، محمد جمعة (شباب الأهلي) عادل الحوسني، خالد الظنحاني، ماجد راشد، محمد عبدالباسط، الحسن صالح (الشارقة) محمد الشامسي (الوحدة) .

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