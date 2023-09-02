عجمان يتعاقد مع محمد جابر
التاريخ
9/2/2023 7:12:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ضم نادي عجمان إلى صفوفه المدافع محمد جابر كلاعب حر وتم التعاقد معه لموسم واحد، وباشر تدريباته مع الفريق استعداداً لجولة الإياب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر 14 من الشهر الجاري، يسبقها خوض تجربة ودية أمام شباب الأهلي الجمعة المقبل. وبدأ جابر «34 عاماً» مشواره مع نادي بني ياس وانتقل منه إلى شباب الأهلي عام 2016 ومنه أعير إلى ناديي الشارقة ونادي بني ياس ثم انتقل إلى الوصل في موسم 2022.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02092023000110011019ID1106998835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.