عجمان يتعاقد مع محمد جابر

ضم نادي عجمان إلى صفوفه المدافع محمد جابر كلاعب حر وتم التعاقد معه لموسم واحد، وباشر تدريباته مع الفريق استعداداً لجولة الإياب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر 14 من الشهر الجاري، يسبقها خوض تجربة ودية أمام شباب الأهلي الجمعة المقبل. وبدأ جابر «34 عاماً» مشواره مع نادي بني ياس وانتقل منه إلى شباب الأهلي عام 2016 ومنه أعير إلى ناديي الشارقة ونادي بني ياس ثم انتقل إلى الوصل في موسم 2022.

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