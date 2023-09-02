كأس الوثبة في ضيافة مضمار كابريللي الإيطالي اليوم

يصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى محطة جديدة في إيطاليا، حيث يستضيف مضمار كابريللي ليفورنو، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويتصدر «إليدور» بقيادة اس ار سايو، و«إلدا» بقيادة الفارس ام مونتريسو، ترشيحات كأس الوثبة ستاليونز الأول، على لقب جائزة تيرينو للخيول عمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5.500 يورو، وينافسهم «إيمباجادور جو» بقيادة آر لاكوبيني، و«إيثان إيدو» بقيادة أي فيوري، و«ايفاندربونورفا» بقيادة أي الرهراس، و«انتو ديلوتاس» بقيادة ام كولماركاج.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني، على لقب جائزة ليفورنو، ستة خيول في عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، تتنافس على الجائزة البالغة 5.500 يورو، وسيكون الصراع قوياً بين «ديامانتد اتركسنتا» الفائز بكأس الوثبة من قبل، بقيادة ار اس سايو، وغريمه «دوماس» بقيادة ام مونتريسو. وينافس على اللقب أيضاً «دافني باي نينا» بقيادة ميك كولومبو، و«ديستينو ريبيللي» بقيادة آر لاكوبيني، و«مباستير دو باين» بقيادة ام كولماركاج، وهناك «داليا باي اونجليا» بقيادة أي فيوري.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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