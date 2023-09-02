الأهلي وسيمبا في افتتاح دوري إفريقيا

الأهلي وسيمبا في افتتاح دوري إفريقيا
التاريخ
9/2/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يقص الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا ومضيفه سيمبا التنزاني شريط افتتاح النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، حسب القرعة المسابقة أمس في القاهرة.
وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2025-٢٠٢٤. وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.
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