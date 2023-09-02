الأهلي وسيمبا في افتتاح دوري إفريقيا

يقص الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا ومضيفه سيمبا التنزاني شريط افتتاح النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، حسب القرعة المسابقة أمس في القاهرة.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2025-٢٠٢٤. وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.

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