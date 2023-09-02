سابالينكا إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الفرنسية كلارا بوريل 1-٦ و1-٦ أمس في الدور الثالث.

واحتاجت سابالينكا التي بلغت دور الأربعة لآخر نسختين في البطولة الأمريكية وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري، إلى 60 دقيقة فقط للفوز على بوريل. وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل مع الروسية داريا كاساتكينا الرابعة عشرة الفائزة على البلجيكية غريت مينن 3-٦ و ٦-٤.

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