كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق من ألمانيا اليوم

يحتضن مضمار «ايفزهايم» العشبي في مدينة بادن بادن بألمانيا اليوم المحطة العاشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ30. وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراثها، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشهد السباق مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ويقام لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

قائمة

وتضم قائمة الخيول المشاركة «جبلة» (المأمون مونلو × كوثر بنت نظام)، للمالك وذنان ريسينج، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس سفيان سعدي، و«ابينيو» (مستر جينوكس - ابيدور بنت دورمان)، للمالك يوسف سليم قاسم، بإشراف المدرب فابيان زافير فايسميير وقيادة الفارس استير روث فايسميير.

وهناك «فريدي بي» (تي إم فريد تكساس× فيا هايبولايت بنت داحس)، للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف وقيادة الفارس إدواردو بيدروزا، و«اليكيو» (نيشان × جيبلينا بنت درويش)، للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير، وقيادة الفارس ثورهامر هانسن، و«زوي» (عاصي × زيتا ايه)، للمالك والمدرب أليكسيا كولبوندينو وقيادة الفارس ميركو سانا.

فخر

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: فخورون بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، والوصول للمحطة الألمانية العاشرة ما هو إلا دليل جديد على استمرارية السباقات، بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وأوضح أن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي، لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي.

وأضاف: «تنظيم سباق الكأس الغالية في بادن بادن، يجسد الروابط القوية، وعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات مع ألمانيا، كما يمثل إحدى ثمرات ومخرجات العلاقات الدولية المميزة والسمعة المرموقة لدولتنا الحبيبة».

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